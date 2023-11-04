الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة مواطنين فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت جميل عجاج، ونجليه هيثم وجهاد، بعد أن داهمت منزلهم في قرية دير جرير، شرق رام الله.



يشار إلى أن عجاج ونجليه أصيبوا، قبل نحو أسبوع، بجروح متفاوتة، جراء اعتداء المستعمرين عليهم أثناء قطفهم الزيتون في أرضهم.

