الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة مواطنين فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت جميل عجاج، ونجليه هيثم وجهاد، بعد أن داهمت منزلهم في قرية دير جرير، شرق رام الله.
يشار إلى أن عجاج ونجليه أصيبوا، قبل نحو أسبوع، بجروح متفاوتة، جراء اعتداء المستعمرين عليهم أثناء قطفهم الزيتون في أرضهم.
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