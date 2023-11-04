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رويترز: حماس مستعدة لحرب طويلة ولديها مخزون كاف من الأسلحة والصواريخ

11/4/2023 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز، عن مصدران قريبان من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الحركة استعدت لحرب طويلة في قطاع غزة، وتعتقد أن بإمكانها صد التقدم الإسرائيلي لفترة كافية لإجبار الاحتلال على الموافقة على وقف إطلاق النار.
ولفتت المصادر إلى أن الحركة قامت بتخزين الأسلحة والصواريخ والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وقال مقربون من حماس لرويترز إن الحركة واثقة من أن الآلاف من مقاتليها يمكنهم البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر في مدينة الأنفاق المحفورة في عمق القطاع الفلسطيني، وإحباط القوات الإسرائيلية بتكتيكات حرب العصابات في المناطق الحضرية.




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