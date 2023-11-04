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رشيدة طليب توجه رسالة إلى بايدن حول غزة: سنتذكر ذلك عام 2024

11/4/2023 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هددت رشيدة طليب عضو الكونغرس عن ولاية ميشيغان، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الأمريكيين سيتذكرون موقفه في انتخابات 2024 إذا لم يدعم فورا طلب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


ونشرت طليب، ذات الجذور الفلسطينية والعضو في الحزب الديمقراطي، مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي X حول تصعيد الصراع. ويظهر الفيديو إعلان بايدن دعمه لإسرائيل، ولقطات لقصف غزة ومقتل الفلسطينيين، وفيديو لمسيرات مؤيدة لفلسطين في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.


وقالت: "سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي لا يتفق معك في هذه القضية (دعم إسرائيل). سوف نتذكر ذلك في عام 2024". وبعد ذلك ظهرت عبارة: "جو بايدن يدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الشعب الأمريكي لن ينسى ذلك. بايدن، ادعم وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في عام 2024".


بالإضافة إلى الفيديو، نشرت طليب منشورا وصفت فيه شعار "من النهر إلى البحر" (نصرة لفلسطين) بأنه "دعوة ملهمة للحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي".


من جانبه قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في غزة، لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن "تفيد" حماس. وتحدث بايدن نفسه عن هدنة إنسانية.

RT

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