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غوتيريش: أشعر بالرعب جراء الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في غزة

11/4/2023 3:11:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بـ"الرعب" جراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة أمس الجمعة.

وقال غوتيريش في بيان اليوم السبت: "أشعر بالرعب جراء الهجوم الذي أبلغ عنه في غزة ضد موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء"، مضيفا "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مفجعة".

وأضاف أن "المدنيين في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء، يحاصرون منذ ما يقرب الشهر ويحرمون من المساعدات، ويقتلون ويقصفون"، مشددا على "ضرورة وقف ذلك".


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