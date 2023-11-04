الاحتلال يستهدف خزان مياه عموميا برفح وألواح طاقة شمسية بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- استهدفت قوات جيش الاحتلال، اليوم السبت،بالقصف والتدمير ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة، والتي تعتبر مصدر الكهرباء الوحيد في المدينة.

كما أقدم طيران الاحتلال على قصف خزان مياه عمومي يزود عدة أحياء سكنية في رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية في غزة إلى أن "جيش الاحتلال استهدف ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة وهي مصدر الكهرباء الوحيد لمن بقي من السكان".

وأن الاحتلال "قصف واستهدف خزان مياه عموميا يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبي قطاع غزة".











