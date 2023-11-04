الاحتلال يستهدف خزان مياه عموميا برفح وألواح طاقة شمسية بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- استهدفت قوات جيش الاحتلال، اليوم السبت،
بالقصف والتدمير ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة، والتي تعتبر مصدر الكهرباء الوحيد في المدينة.
كما أقدم طيران الاحتلال على قصف خزان مياه عمومي يزود عدة أحياء سكنية في رفح جنوب قطاع غزة.
وأشارت مصادر محلية في غزة إلى أن "جيش الاحتلال استهدف ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة وهي مصدر الكهرباء الوحيد لمن بقي من السكان".
وأن الاحتلال "قصف واستهدف خزان مياه عموميا يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبي قطاع غزة".
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