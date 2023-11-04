م و ج ز 2525

(MENAFN
- Palestine News Network )
-جيش الاحتلال الإسرائيلي،
يواصل لليوم الـ29
شن غاراته المكثفة على قطاع غزة، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع الى أكثر من 9000.
-إسرائيل ترتكب مجازر في 3 مستشفيات، أبرزها مجمع الشفاء، حيث قُصف موكب لسيارات الإسعاف، كما وقعت مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي، فضلا عن استهداف عائلات في أثناء نزوحها من شمال القطاع إلى جنوبه عبر شارع الرشيد (شارع البحر).
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم السبت، عن "فزعه إزاء الهجوم" على موكب الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء.
-قوات جيش الاحتلال، اليوم السبت،
تستهدف بالقصف والتدمير ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة، والتي تعتبر مصدر الكهرباء الوحيد في المدينة.
كما أقدم طيران الاحتلال على قصف خزان مياه عمومي يزود عدة أحياء سكنية في رفح جنوب قطاع غزة.
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام، وحارا نسبيا نهاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة
MENAFN04112023000205011050ID1107370574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.