م و ج ز 2525

MENAFN - Palestine News Network ) -جيش الاحتلال الإسرائيلي،يواصل لليوم الـ29شن غاراته المكثفة على قطاع غزة، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع الى أكثر من 9000.

-إسرائيل ترتكب مجازر في 3 مستشفيات، أبرزها مجمع الشفاء، حيث قُصف موكب لسيارات الإسعاف، كما وقعت مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي، فضلا عن استهداف عائلات في أثناء نزوحها من شمال القطاع إلى جنوبه عبر شارع الرشيد (شارع البحر).

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم السبت، عن "فزعه إزاء الهجوم" على موكب الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء.

-قوات جيش الاحتلال، اليوم السبت،

تستهدف بالقصف والتدمير ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة، والتي تعتبر مصدر الكهرباء الوحيد في المدينة.

كما أقدم طيران الاحتلال على قصف خزان مياه عمومي يزود عدة أحياء سكنية في رفح جنوب قطاع غزة.

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام، وحارا نسبيا نهاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة







