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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية نحو 500 نقطة

11/4/2023 3:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، أمس الجمعة، 494 نقطة، بعد الإعلان عن أن الاقتصاد خلق 150 ألف فرصة عمل في تشرين الأول.


وهذا هو اليوم الرابع الذي ارتفعت فيه المؤشرات تباعا.


وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة 222 نقطة ليغلق على 34061 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 184 نقطة فقط ليصل إلى 13478 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فارتفع 40 نقطة ليصل إلى 4358 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 50 نقطة ليصل إلى 1761 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي عند 81 دولارا للبرميل الواحد.


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