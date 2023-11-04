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النفط ينخفض عند التسوية مع انحسار التوتر الجيوسياسي

11/4/2023 3:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% يوم أمس الجمعة عند التسوية مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من دورة التشديد النقدي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار بما يعادل 2.3 % إلى 84.89 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.4 % إلى 80.51 دولار للبرميل.


وأنهى الخامان الأسبوع منخفضين بأكثر من 6%.


وكان قد حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، لكنه لم يتعهد بفتح جبهة أخرى على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وذلك خلال أول خطاب له منذ اندلاع الحرب.

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