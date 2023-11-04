النفط ينخفض عند التسوية مع انحسار التوتر الجيوسياسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% يوم أمس الجمعة عند التسوية مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من دورة التشديد النقدي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار بما يعادل 2.3 % إلى 84.89 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.4 % إلى 80.51 دولار للبرميل.
وأنهى الخامان الأسبوع منخفضين بأكثر من 6%.
وكان قد حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، لكنه لم يتعهد بفتح جبهة أخرى على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وذلك خلال أول خطاب له منذ اندلاع الحرب.
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