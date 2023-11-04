فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى B

فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى B-
التاريخ
11/4/2023 3:11:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة"
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