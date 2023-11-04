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فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى B-

11/4/2023 3:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة"




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