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ارتفاع ملموس على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم السبت

11/4/2023 3:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت اسعار الذهب بالاردن اليوم 30 قرشا ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.

حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 عند 40.4 للبيع للمواطنين مقابل 38.7 للشرء منهم




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