ارتفاع ملموس على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم السبت

ارتفاع ملموس على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم السبت
التاريخ
11/4/2023 3:11:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت اسعار الذهب بالاردن اليوم 30 قرشا ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.
حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 عند 40.4 للبيع للمواطنين مقابل 38.7 للشرء منهم
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