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الذهب عالمياً يسجل أول خسارة اسبوعية منذ قرابة شهر

11/4/2023 3:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجل الذهب عالمياً أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر، مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1989.83 دولار للأوقية (الأونصة).
وجاءت تحركاته في نطاق ضيق بلغ 6 دولارات، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1997.40 دولار.
وانخفض الذهب 1% تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعدا عن مستوى 2000 دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.


وتراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.


وتتجه الأسهم صوب أكبر ارتفاع أسبوعي لها في عام، بينما ارتفعت السندات وتراجع الدولار مع ترحيب المستثمرين بتوقف حملة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

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