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شرطة لندن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في كشف السلوك الإجرامى خلال الاحتجاجات

11/4/2023 3:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت الشرطة البريطانية في لندن إنه سيكون هناك "تركيز أكبر"، على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على الأشخاص من خلال الوجوه للكشف عن السلوك الإجرامي في الاحتجاجات، نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت قوة الشرطة البريطانية أنه سيتم جلب حوالي 1900 رجل شرطة إضافي، من مختلف أنحاء لندن وقوات أخرى بالمملكة المتحدة، للمساعدة في التعامل مع الأحداث، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه. ميديا" اليوم السبت.

وتشهد لندن مظاهرات على نطاق واسع، منذ عدة أسابيع للمطالبة بوقف فوري لهجمات إسرائيل على غزة.

ومن المقرر تنظيم مسيرة أخرى، من أجل فلسطين، في "ميدان ترافالجار"، مساء اليوم "السبت".

وذكرت قائدة الشرطة، كارين فيندلاي أن القوة ستتعامل مع احتجاجات "فقط أوقفوا النفط"، وعشرات من الفعاليات الأخرى، المقرر تنظيمها في "بونفاير نايت"، بالإضافة إلى احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، على مدار اليومين.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي، عبر الانترنت، يوم "الجمعة"، أشارت إلى استخدام أساليب أكثر دقة عند القيام بإجراء اعتقالات خلال الحشود الضخمة.

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