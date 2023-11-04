الأمم المتحدة تندد بقصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف في غزة

دانت الأمم المتحدة قصف سيارة إسعاف أسفر عن مقتل 15 شخصا في غزة "الجمعة"، في ضربة أكدها الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه استهدف نشطاء في حماس كانوا يستخدمون السيارة، وهو ما نفته حركة حماس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "السبت" في بيان إنه "رُوع" جرّاء هذه الضربة قائلا إن "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".

وقال الهلال الأحمر في بيان إن "الموكب كان يتألف من خمس سيارات إسعاف"، بينها واحدة تابعة لوزارة الصحة في حكومة حماس وواحدة تابعة للهلال الأحمر، مضيفا أن القصف وقع على مسافة مترين من مدخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات غزة.

وأشار إلى أن سيارة إسعاف ثانية استُهدفت "على بُعد حوالى كيلومتر من المستشفى" وتم الإبلاغ عن إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الطيران التابع له "قصف سيارة إسعاف تم تحديدها من جانب القوات على أنها تُستخدَم من قبل خلية تابعة لحماس بالقرب من موقعها في منطقة القتال".

ونفت حماس ذلك قائلة في بيان عبر تلغرام إن مزاعم إسرائيل "حول وجود مقاتلين داخل سيارات الإسعاف المستهدفة كاذبة، وهي أكاذيب جديدة تضاف الى الأكاذيب المستمرة... التي تُستخدم لتبرير جرائمها".

ووفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس، أدت الغارة الى مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن سيارة الإسعاف كانت جزءا من موكب ينقل "عددا من الجرحى في طريقهم إلى مصر لتلقي العلاج".

وأكد الهلال الأحمر حصيلة القتلى، مضيفا أن طبيبا أصيب بجروح طفيفة في ساقه جراء شظايا، مذكرا بأن "الاستهداف المتعمد للفرق الطبية يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف".





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صدمة عميقة

وقال رئيس منظّمة الصحّة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّه "شعر بصدمة عميقة"، مذكرا بأنّه "يجب حماية المرضى ومقدّمي الرعاية والمؤسّسات الطبّية وسيّارات الإسعاف في كلّ الأوقات".

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز عبر منصة إكس إنها "قلقة" لأن الضربة استهدفت "مرضى كان سيتم إجلاؤهم إلى بر الأمان".

إلى ذلك، قالت وزارة الصحّة فجر "السبت" إنّ 20 شخصا قُتلوا وجُرح العشرات في هجوم "استهدف" مدرسة في شمال غزّة.

وجاء في بيان لوزارة الصحّة "20 شهيدا وعشرات الجرحى" نُقِلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزّة على أثر "استهداف مباشر" لمدرسة تمّ تحويلها إلى مخيّم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي في شمال قطاع غزّة. وأشارت الوزارة إلى أنّ المدرسة استهدفت بشكل مباشر بقذائف دبّابات.

ومنذ الأربعاء أجلي عشرات الجرحى الفلسطينيين من القطاع الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من أكتوبر.

ويعيش سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة في وضع إنساني كارثي تحت القصف العنيف الذي تنفذه إسرائيل متوعدة حماس بـ "القضاء" عليها بعد الهجمات التي نفذتها وأوقعت قرابة 1400 قتيل داخل أراضي الدولة العبرية غالبيتهم قضوا في اليوم الأول للهجمات بحسب إسرائيل.

وتجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9227 قتيلا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بحسب حماس.

وفي 27 أكتوبر، اتهم الجيش الإسرائيلي حماس بـ "شن الحرب من المستشفيات" في قطاع غزة، وهو ما نفته الحركة بشكل قاطع.

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