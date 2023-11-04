هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استدعت هندوراس سفيرها لدى إسرائيل، الجمعة، للتشاور بشأن ما وصفته بأنه "وضع إنساني خطير" يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة.
وقال إنريكي رينا وزير خارجية هندوراس على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، استدعت الحكومة المبعوث الإسرائيلي روبرتو مارتينيز إلى العاصمة تيغوسيغالبا للتشاور".
والثلاثاء أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة.
سكاي نيوز
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