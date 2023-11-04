هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استدعت هندوراس سفيرها لدى إسرائيل، الجمعة، للتشاور بشأن ما وصفته بأنه "وضع إنساني خطير" يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة.



وقال إنريكي رينا وزير خارجية هندوراس على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، استدعت الحكومة المبعوث الإسرائيلي روبرتو مارتينيز إلى العاصمة تيغوسيغالبا للتشاور".



والثلاثاء أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة.

سكاي نيوز