الاحتلال ينصح المستوطنين بإعادة النظر في السفر إلى الخارج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نصحت إسرائيل المستوطنين بإعادة النظر في السفر للخارج في ظل تزايد حالات "معاداة السامية".



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي، مساء الجمعة، إنه نظرا لحجم ما سمته حوادث العنف ضد الإسرائيليين واليهود، يتعين على الإسرائيليين "إعادة تقييم ضرورة السفر إلى الخارج".



ونصحت الوزارة والمجلس الإسرائيليين المسافرين للخارج بعدم إظهار أي رموز إسرائيلية أو يهودية.



كما دعت السلطات الإسرائيليين إلى تأجيل السفر إلى الدول العربية ودول الشرق الأوسط وكذلك دول شمال القوقاز والدول المجاورة لإيران.

