الاحتلال ينصح المستوطنين بإعادة النظر في السفر إلى الخارج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نصحت إسرائيل المستوطنين بإعادة النظر في السفر للخارج في ظل تزايد حالات "معاداة السامية".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي، مساء الجمعة، إنه نظرا لحجم ما سمته حوادث العنف ضد الإسرائيليين واليهود، يتعين على الإسرائيليين "إعادة تقييم ضرورة السفر إلى الخارج".
ونصحت الوزارة والمجلس الإسرائيليين المسافرين للخارج بعدم إظهار أي رموز إسرائيلية أو يهودية.
كما دعت السلطات الإسرائيليين إلى تأجيل السفر إلى الدول العربية ودول الشرق الأوسط وكذلك دول شمال القوقاز والدول المجاورة لإيران.
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