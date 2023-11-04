مصدر الكهرباء الوحيد ..الاحتلال يستهدف ألواح الطاقة الشمسية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال استهدف ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة وهي مصدر الكهرباء الوحيد لمن بقي من السكان، مشيرة إلى وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر إثر غارة إسرائيلية في خان يونس.
وكانت مصادر أفاد بأن قصفا إسرائيليا استهدف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بغزة وأخرجه عن الخدمة، وقال إن 7 شهداء سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في النصيرات ورفح بقطاع غزة.
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