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مصدر الكهرباء الوحيد ..الاحتلال يستهدف ألواح الطاقة الشمسية بغزة

11/4/2023 2:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال استهدف ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة وهي مصدر الكهرباء الوحيد لمن بقي من السكان، مشيرة إلى وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى ناصر إثر غارة إسرائيلية في خان يونس.


وكانت مصادر أفاد بأن قصفا إسرائيليا استهدف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بغزة وأخرجه عن الخدمة، وقال إن 7 شهداء سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في النصيرات ورفح بقطاع غزة.


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