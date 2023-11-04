لماذا جمّدت سويسرا تمويل 11 منظمة غير حكومية في الشرق الأوسط؟

(MENAFN
- Swissinfo)
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Why Switzerland has frozen funding to 11 Middle East NGOs (الأصلي)
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وتقول وزارة الخارجية السويسرية إن قرار تجميد التمويل لستّ منظمات غير حكومية فلسطينية وخمس منظمات إسرائيلية "يأتي بعد تغيير جذري في سياق الأحداث بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر واستئناف الأعمال العدائية في المنطقة".
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وتضيف وزارة الخارجية بأن "هذا الأجراء يسمح لنا بأخذ الوقت لتقييم أهمية السياق المتغيّر بشكل مناسب، فضلا عن تقييم مدى امتثال هذه المنظمات لمدوّنة قواعد السلوك [لوزارة الخارجية] وبند مكافحة التمييز الذي يخضع له الشركاء الخارجيون".
ويشمل قرار التجميد هذا ما قدره 2.3 مليون فرنك سويسري من أصل 4.78 مليون فرنك هي اجمالي ما تلتزم سويسرا بتمويله من أنشطة المنظمات الحكومية في المنطقة. وتقول سويسرا إنه لا يوجد ما يشير إلى استخدام الأموال إلى صالح حماس، لكن من الواضح أن هناك مخاوفًا بشأن الحياد السياسي لبعض المنظمات غير الحكومية.
ورصدت صحيفة "تاغس أنتسايغر" مقابلات ومنشورات على وسائط التواصل الإجتماعي منشورة من طرف المنظمات الحكومة في المنطقة التي تشهد نزاعا حادا.
ويشير تقرير الصحيفة إلى إصدار بعض المنظمات غير الحكومية الممولة من سويسرا "تصريحات تحريضية" حول "الحصار العسكري الوحشي" والأعمال إسرائيلية التي تهدف إلى "محو الوجود الفسطيني في نهاية المطاف" و"المذابح" التي ترتكبها إسرائيل.
محتويات خارجية فريق عمل سويسري
أمام تجدد الأعمال العدائية ، تعيد سويسرا تقييم كيفية التوفيق بين التزامها بتمويل الدعم الإنساني والإنمائي في المنطقة، وتمسكها من جهة أخرى بمقتضيات ومتطلبات مبدأ الحياد.
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وشكلت الحكومة السويسرية فريق عمل لإجراء، من بين أمور أخرى "تحليل مفصّل جديد للتدفقات المالية المرتبطة ببرنامج التعاون في الشرق الأوسط".
ويهدف هذا التقييم على وجه التحديد إلى منع استخدام الأاموال السويسرية في دعم أهداف سياسية محددة أو لتشجيع العنف.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم التعبير فيها عن هذه المخاوف ، فقد أثيرت عدة مرات في البرلمان ووسائل الإعلام خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي الماضي، ألغت وزارة الخارجية تمويل منظمة غير حكومية تنشط في مجال تعزيز حقوق المرأة، كما أشارت وسائل إعلام إلى ارتباط بعض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمشاريع بما يسمى الشهداء المسلمين .
وبعد التحقيق في تلك المزاعم، قررت سويسرا مواصلة تمويل وكالة الأونروا . وقد تعهدت هذا العام بتقديم 23,2 مليون فرنكن سُدّد منها بالفعل أكثر من 22 مليون فرنك.
المنظمات غير الحكومية تعترض وتحتج
أصبح هذا الملف أكثر حساسية منذ اندلاع العنف في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي، بدءًا بهجوم حماس وما أعقبه من هجمات اسرائيلية على قطاع غزة والتي لا تزال مستمرّة. وكانت بلدان اخرى أيضا قد شهدت جدلا بشأن هذا الموضوع.
فقد أعلنت المفوّضية الأوروبية في البداية نيتها مراجعةَ التمويلات التنموية للأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات مماثلة اتخذتها بلدان مثل ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك.
ولكن أمام الرد العنيف من قبل بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا ولكسمبورغ، أجبرت المفوّضية على التراجع بل وزادت حجم تلك التمويلات مؤخرا.
وأعربت المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المنطقة عن قلقها إزاء عواقب تجميد التمويل. وتصر منظمة " الخبز للجميع" غير الحكومية السويسرية والمدعومة من الكنائس البروتستانتية على أنه لا ينبغي تقييد المساعدات الإنسانية الحيوية.
وقالت هذه المنظمة الخيرية في تصريح أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى سويس إنفو : "تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات، خاصة في الأوقات التي تكون فيها السلطات المدنية غير قادرة على تقديم المساعدة والخدمات"، مضيفةً: "منع هذه المنظمات من القيام بدورها قد يحد من حماية المدنيين في أوقات الأزمات والحاجة الماسة".
كما شدّدت على أنه من "الصواب والمهم" أن تحاسب وزارة الخارجية السويسرية المنظمات غير الحكومية على طريقة عملها. "بيد أنه ينبغي تطبيق معايير مهنية بحتة على أساس تقييمات جادة. ولا ينبغي اتخاذ قرارات موجهة تحت تأثير الضغط السياسي ".
ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي
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