لماذا جمّدت سويسرا تمويل 11 منظمة غير حكومية في الشرق الأوسط؟

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MENAFN - Swissinfo) English (en) Why Switzerland has frozen funding to 11 Middle East NGOs (الأصلي)

وتقول وزارة الخارجية السويسرية إن قرار تجميد التمويل لستّ منظمات غير حكومية فلسطينية وخمس منظمات إسرائيلية "يأتي بعد تغيير جذري في سياق الأحداث بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر واستئناف الأعمال العدائية في المنطقة".

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وتضيف وزارة الخارجية بأن "هذا الأجراء يسمح لنا بأخذ الوقت لتقييم أهمية السياق المتغيّر بشكل مناسب، فضلا عن تقييم مدى امتثال هذه المنظمات لمدوّنة قواعد السلوك [لوزارة الخارجية] وبند مكافحة التمييز الذي يخضع له الشركاء الخارجيون".

ويشمل قرار التجميد هذا ما قدره 2.3 مليون فرنك سويسري من أصل 4.78 مليون فرنك هي اجمالي ما تلتزم سويسرا بتمويله من أنشطة المنظمات الحكومية في المنطقة. وتقول سويسرا إنه لا يوجد ما يشير إلى استخدام الأموال إلى صالح حماس، لكن من الواضح أن هناك مخاوفًا بشأن الحياد السياسي لبعض المنظمات غير الحكومية.

ورصدت صحيفة "تاغس أنتسايغر" مقابلات ومنشورات على وسائط التواصل الإجتماعي منشورة من طرف المنظمات الحكومة في المنطقة التي تشهد نزاعا حادا.

ويشير تقرير الصحيفة إلى إصدار بعض المنظمات غير الحكومية الممولة من سويسرا "تصريحات تحريضية" حول "الحصار العسكري الوحشي" والأعمال إسرائيلية التي تهدف إلى "محو الوجود الفسطيني في نهاية المطاف" و"المذابح" التي ترتكبها إسرائيل.

محتويات خارجية فريق عمل سويسري

أمام تجدد الأعمال العدائية ، تعيد سويسرا تقييم كيفية التوفيق بين التزامها بتمويل الدعم الإنساني والإنمائي في المنطقة، وتمسكها من جهة أخرى بمقتضيات ومتطلبات مبدأ الحياد.

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وشكلت الحكومة السويسرية فريق عمل لإجراء، من بين أمور أخرى "تحليل مفصّل جديد للتدفقات المالية المرتبطة ببرنامج التعاون في الشرق الأوسط".

ويهدف هذا التقييم على وجه التحديد إلى منع استخدام الأاموال السويسرية في دعم أهداف سياسية محددة أو لتشجيع العنف.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم التعبير فيها عن هذه المخاوف ، فقد أثيرت عدة مرات في البرلمان ووسائل الإعلام خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي الماضي، ألغت وزارة الخارجية تمويل منظمة غير حكومية تنشط في مجال تعزيز حقوق المرأة، كما أشارت وسائل إعلام إلى ارتباط بعض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمشاريع بما يسمى الشهداء المسلمين .

وبعد التحقيق في تلك المزاعم، قررت سويسرا مواصلة تمويل وكالة الأونروا . وقد تعهدت هذا العام بتقديم 23,2 مليون فرنكن سُدّد منها بالفعل أكثر من 22 مليون فرنك.

المنظمات غير الحكومية تعترض وتحتج

أصبح هذا الملف أكثر حساسية منذ اندلاع العنف في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي، بدءًا بهجوم حماس وما أعقبه من هجمات اسرائيلية على قطاع غزة والتي لا تزال مستمرّة. وكانت بلدان اخرى أيضا قد شهدت جدلا بشأن هذا الموضوع.

فقد أعلنت المفوّضية الأوروبية في البداية نيتها مراجعةَ التمويلات التنموية للأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات مماثلة اتخذتها بلدان مثل ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك.

ولكن أمام الرد العنيف من قبل بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا ولكسمبورغ، أجبرت المفوّضية على التراجع بل وزادت حجم تلك التمويلات مؤخرا.

وأعربت المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المنطقة عن قلقها إزاء عواقب تجميد التمويل. وتصر منظمة " الخبز للجميع" غير الحكومية السويسرية والمدعومة من الكنائس البروتستانتية على أنه لا ينبغي تقييد المساعدات الإنسانية الحيوية.

وقالت هذه المنظمة الخيرية في تصريح أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى سويس إنفو : "تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات، خاصة في الأوقات التي تكون فيها السلطات المدنية غير قادرة على تقديم المساعدة والخدمات"، مضيفةً: "منع هذه المنظمات من القيام بدورها قد يحد من حماية المدنيين في أوقات الأزمات والحاجة الماسة".

كما شدّدت على أنه من "الصواب والمهم" أن تحاسب وزارة الخارجية السويسرية المنظمات غير الحكومية على طريقة عملها. "بيد أنه ينبغي تطبيق معايير مهنية بحتة على أساس تقييمات جادة. ولا ينبغي اتخاذ قرارات موجهة تحت تأثير الضغط السياسي ".

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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