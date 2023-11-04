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مسؤول أميركي يكشف توجه إسرائيل في العدوان على غزة

11/4/2023 1:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض، الجمعة، أن واشنطن تجري "حوارا مستمرا" مع قادة إسرائيل، وتطرح عليهم "أسئلة صعبة" حول طريقة اختيار الأهداف العسكرية في قطاع غزة ونتائج هذه الخيارات.


وأكد المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه، خلال تصريحات لوسائل الإعلام، أن الإسرائيليين "راجعوا إلى حد كبير خطتهم الأولية" في ضوء هذا الحوار، من دون أن يخوض في تفاصيل.


وفي السياق ذاته، شدد المسؤول على ضرورة التوصل إلى "وقف كبير للنزاع" بين إسرائيل وحماس، من أجل الإفراج عن الرهائن لدى الحركة الذين قدر الجيش الإسرائيلي عددهم بـ240 على الأقل.

سكاي نيوز


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