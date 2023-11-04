مسؤول أميركي يكشف توجه إسرائيل في العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض، الجمعة، أن واشنطن تجري "حوارا مستمرا" مع قادة إسرائيل، وتطرح عليهم "أسئلة صعبة" حول طريقة اختيار الأهداف العسكرية في قطاع غزة ونتائج هذه الخيارات.
وأكد المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه، خلال تصريحات لوسائل الإعلام، أن الإسرائيليين "راجعوا إلى حد كبير خطتهم الأولية" في ضوء هذا الحوار، من دون أن يخوض في تفاصيل.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول على ضرورة التوصل إلى "وقف كبير للنزاع" بين إسرائيل وحماس، من أجل الإفراج عن الرهائن لدى الحركة الذين قدر الجيش الإسرائيلي عددهم بـ240 على الأقل.
سكاي نيوز
MENAFN04112023000208011052ID1107370486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.