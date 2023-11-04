هنية: ارتكاب الاحتلال للمجازر يعبر عن مأزق قواته البرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن استهداف الجرحى والمصابين على بوابة مشفى الشفاء بشكل متزامن مع استهداف محيطي مشفى القدس والاندونيسي هي تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وهو يتلقى ضربات المقاومة المتتالية لقواته البرّية.



وبيّن في تصريح صحفي أن هذه الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هي نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.



وبالرغم من كل هذه المجازر، أكد رئيس حماس مواصلة المقاومة دفاعها عن الشعب الفلسطيني بكل قوة وتوجه ضرباتها بكل ضراوة مضيفاً "لن يكون للاحتلال مقام على أرضنا".

صفا