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مدير مستشفى كمال عدوان يحذر من نفاد الوقود

11/4/2023 1:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور أحمد الكحلوت أن المولّد الرئيسي للمستشفى سيتم اطفائه خلال 24 ساعة والإبقاء على المولّد الفرعي وتوفير الوقود لعلّ ذلك يسهم في البقاء على عمل المستشفى لأطول فترة ممكنة .


وأضاف " سنوقف العمل ببعض الأقسام وتوفير الطاقة للأقسام الأكثر أهمية وهي: محطة الأكسجين، والعناية المكثفة، والاستقبال والطوارئ


وأوضح أن قرب نفاد الوقود بمستشفى كمال عدوان يهدد بكارثة إنسانية ستتسبب بوفاة عشرات المرضى والجرحى خاصة الموصولين بالأكسجين


وحذّر من توقف أجهزة التنفس الاصطناعي عن حضانات الأطفال وحديثي الولادة، وأقسام العناية المكثفة.

صفا


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