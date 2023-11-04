تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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