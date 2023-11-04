Saturday, 04 November 2023 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 128 شخصاً على الأقل جراء زلزال قوي ضرب نيبال

11/4/2023 1:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


لقي 128 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في أعقاب زلزال قوي ضرب نيبال، وفقا لشرطة العاصمة كاتماندو التي شهدت إصابة العشرات.

وقال ممثل للإدارة المحلية بمنطقة جاجاركوت، بالقرب من مركز الزلزال إنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا.

ولم يتسن في البداية الحصول على أرقام مؤكدة بشأن الوفيات والإصابات من بعض الأجزاء الأخرى من المنطقة الجبلية.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل بأن الزلزال بلغت قوته
6.4 درجات على مقياس ريختر ووقع الساعة 1147 مساء (1802 بتوقيت جرينتش) من مساء "الجمعة".

وقدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الزلزال بـ 5.4 درجات على مقياس ريختر.

وتعرضت المنطقة لثلاث هزات ارتدادية على الأقل في الساعة التالية لوقوع الزلزال بقوة 4.2 درجات على الأقل.

وشعر بالزلزال مواطنون في شمال الهند المجاورة، بما في ذلك في العاصمة نيودلهي، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف انديا" وغيرها من وسائل الإعلام.

يذكر أن نيبال كانت قد تعرضت لزلزال قوى في عام 2015، حيث هز المنطقة المحيطة بالعاصمة كاتماندو وتسبب في انهيار العديد من المباني. وأسفر الزلزال آنذاك عن مقتل 9 آلاف شخص وتشريد الملايين.

اقرأ أيضاً:

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب نيبا

مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في زلزال ضرب نيبال


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04112023000110011019ID1107370476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث