مقتل 128 شخصاً على الأقل جراء زلزال قوي ضرب نيبال



لقي 128 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في أعقاب زلزال قوي ضرب نيبال، وفقا لشرطة العاصمة كاتماندو التي شهدت إصابة العشرات.

وقال ممثل للإدارة المحلية بمنطقة جاجاركوت، بالقرب من مركز الزلزال إنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا.

ولم يتسن في البداية الحصول على أرقام مؤكدة بشأن الوفيات والإصابات من بعض الأجزاء الأخرى من المنطقة الجبلية.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل بأن الزلزال بلغت قوته

6.4 درجات على مقياس ريختر ووقع الساعة 1147 مساء (1802 بتوقيت جرينتش) من مساء "الجمعة".

وقدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الزلزال بـ 5.4 درجات على مقياس ريختر.

وتعرضت المنطقة لثلاث هزات ارتدادية على الأقل في الساعة التالية لوقوع الزلزال بقوة 4.2 درجات على الأقل.

وشعر بالزلزال مواطنون في شمال الهند المجاورة، بما في ذلك في العاصمة نيودلهي، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف انديا" وغيرها من وسائل الإعلام.

يذكر أن نيبال كانت قد تعرضت لزلزال قوى في عام 2015، حيث هز المنطقة المحيطة بالعاصمة كاتماندو وتسبب في انهيار العديد من المباني. وأسفر الزلزال آنذاك عن مقتل 9 آلاف شخص وتشريد الملايين.

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