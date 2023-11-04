مسؤول أميركي: نتوقع تقليص القصف الجوي على غزة والتركيز على الهجوم البري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أميركي ان اسرائيل ستقليص القصف الجوي على غزة وستركز على الهجوم البري.



وقالت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي رفيع ان إدارة بايدن تتوقع تقليص إسرائيل هجماتها الجوية على غزة والتركيز على الحملة البرية.



وأضافت ان تركيز إسرائيل على الحملة البرية يهدف إلى تطهير شبكة الأنفاق التي تستخدمها حماس.