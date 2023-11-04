مسؤول أميركي: نتوقع تقليص القصف الجوي على غزة والتركيز على الهجوم البري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أميركي ان اسرائيل ستقليص القصف الجوي على غزة وستركز على الهجوم البري.
وقالت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي رفيع ان إدارة بايدن تتوقع تقليص إسرائيل هجماتها الجوية على غزة والتركيز على الحملة البرية.
وأضافت ان تركيز إسرائيل على الحملة البرية يهدف إلى تطهير شبكة الأنفاق التي تستخدمها حماس.
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