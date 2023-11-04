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غوتيريش يعرب عن فزعه إزاء الهجوم على موكب الإسعاف قرب مستشفى الشفاء

11/4/2023 12:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم السبت، عن "فزعه إزاء الهجوم" على موكب الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء.


وقال غوتيريش في بيان صحفي، إن "صور الجثث المتناثرة في الشارع خارج المستشفى مروعة".


وأضاف أن "المدنيين في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء، يحاصرون منذ ما يقرب الشهر ويحرمون من المساعدات، ويستهدفون ويقصفون"، مشددا على "ضرورة وقف ذلك".



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