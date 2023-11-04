غوتيريش يعرب عن فزعه إزاء الهجوم على موكب الإسعاف قرب مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم السبت، عن "فزعه إزاء الهجوم" على موكب الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء.
وقال غوتيريش في بيان صحفي، إن "صور الجثث المتناثرة في الشارع خارج المستشفى مروعة".
وأضاف أن "المدنيين في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء، يحاصرون منذ ما يقرب الشهر ويحرمون من المساعدات، ويستهدفون ويقصفون"، مشددا على "ضرورة وقف ذلك".
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