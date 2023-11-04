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قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين في الخليل

11/4/2023 12:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددا من الفلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل.


وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل، خلال اقتحامها المخيم.


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه منازل الفلسطينيين في المخيم، كما اقتحمت مسجد المخيم، ورفعت علم الاحتلال عليه.

وفا


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