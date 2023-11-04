قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددا من الفلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل، خلال اقتحامها المخيم.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه منازل الفلسطينيين في المخيم، كما اقتحمت مسجد المخيم، ورفعت علم الاحتلال عليه.
وفا
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