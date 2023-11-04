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6 شهداء في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة

11/4/2023 12:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة.
وواصلت طائرات الاحتلال غاراتها المكثفة على القطاع، واستهدفت مناطق عدة في بيت لاهيا شمالا في اليوم الـ29 من الحرب الإسرائيلية على غزة.





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