6 شهداء في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة

6 شهداء في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة
التاريخ
11/4/2023 12:13:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة.
وواصلت طائرات الاحتلال غاراتها المكثفة على القطاع، واستهدفت مناطق عدة في بيت لاهيا شمالا في اليوم الـ29 من الحرب الإسرائيلية على غزة.
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