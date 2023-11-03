هندوراس تستدعي سفيرها لدى تل أبيب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفاد وزير خارجية هندوراس، بأن حكومة بلاده قررت استدعاء سفيرها لدى تل أبيب للتشاور نظرا للوضع الإنساني الخطير في غزة.
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة، وارتكاب مئات المجازر بحق الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي.
وكانت عدة دول سحبت سفيرها من تل أبيب وأخرى قطعت علاقتها مع الاحتلال، جراء ما تقوم به من مجازر وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، على خلفية عدوانها المتواصل على
قطاع غزة.
وقال مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة، إن تل أبيب مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنها
وأضاف مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة، " قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب" احتراما للقانون الدولي".
وكانت دعت وزارة الخارجية الكولومبية في وقت سابق، سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى كولومبيا للاعتذار والمغادرة من البلاد، بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر / تشرين أول.
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