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هندوراس تستدعي سفيرها لدى تل أبيب

11/3/2023 9:22:46 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفاد وزير خارجية هندوراس، بأن حكومة بلاده قررت استدعاء سفيرها لدى تل أبيب للتشاور نظرا للوضع الإنساني الخطير في غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة، وارتكاب مئات المجازر بحق الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي.

وكانت عدة دول سحبت سفيرها من تل أبيب وأخرى قطعت علاقتها مع الاحتلال، جراء ما تقوم به من مجازر وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، على خلفية عدوانها المتواصل على
قطاع غزة.

وقال مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة، إن تل أبيب مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنها

وأضاف مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة، " قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب" احتراما للقانون الدولي".

وكانت دعت وزارة الخارجية الكولومبية في وقت سابق، سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى كولومبيا للاعتذار والمغادرة من البلاد، بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر / تشرين أول.

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