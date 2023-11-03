بريطانيا.. سفينة تابعة للبحرية الملكية تضبط كمية من الكوكايين قيمتها 60 مليون جنيه استرليني



قال مسؤولون بريطانيون إن سفينة تابعة للبحرية الملكية ساعدت في ضبط كمية من الكوكايين تبلغ قيمتها السوقية 60 مليون جنيه استرليني (74 مليون دولار) أثناء تنفيذ دوريات في البحر الكاريبي.

وأطلقت المدمرة "اتش ام اس داونتليس" ومقرها بورتسموث مروحيتها وايلدكات وفريق القناصة التابع لمشاه البحرية الملكية لاستهداف قارب سريع مشتبه به خلال العملية.

وتأتي عملية الضبط الجديدة بعدما تمكنت المدمرة "طراز 45" من ضبط كميات من المخدرات تبلغ قيمتها السوقية 140 مليون جنيه استرليني خلال الصيف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن متحدث باسم البحرية الملكية قوله "خلال دورية روتينية لمكافحة المخدرات في البحر الكاريبي أطلقت المدمرة داونتليس مروحيتها وايلدكات وفريق القناصة التابع لمشاه البحرية الملكية لتعقب المركبة المشتبه بها.

وتابع المتحدث "عندما بدأ المهربون في التخلص من شحنتهم غير القانونية، استهدف قناصة الكوماندوز محركات القارب مما تسبب في توقفه".

وأضاف المتحدث أنه تم العثور على 11 حزمة من الكوكايين تزن 330 كيلوجراما".