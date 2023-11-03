أكاديمي أمريكي: رهان على «كوب 28» لدفع جهود العمل المناخي

قال تشارلز دريسكول، الأستاذ الجامعي المتخصص في النظم البيئية بكلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر في جامعة سيراكيوز بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، إن ثمة رهاناً على مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) بدولة الإمارات العربية المتحدة، في أن يشكل دفعة لجهود العمل المناخي للأمام.

وأشار الأكاديمي المتخصص في تصريحات خاصة لـ((البيان)) إلى أنه ((رغم أن قمم مؤتمر الأطراف السابقة يمكن أن تكون محبطة في تلبية التوقعات، إلا أنها ((مفيدة بشكل لا يُصدق في جمع معظم أصحاب المصلحة معاً لمناقشة هذه القضية الهائلة والبدء في إدارتها)).

وحدد أربع قضايا أساسية تتصل بقضية تغير المناخ، قائلاً: ((أتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن من بين الأولويات الرئيسية في هذا السياق: إزالة الكربون عن الطاقة، وإنهاء إزالة الغابات، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز إدارة الكربون)).

الاتجاه الصحيح

وفيما يخص مؤتمر ((كوب 28)) بدولة الإمارات، يتابع الأكاديمي الأمريكي: ((أعتقد بأننا نتحرك في الاتجاه الصحيح.. سوف يساعد مؤتمر الأطراف في تقييم ما تم إنجازه ودفع المسار إلى الأمام.. آمل أن تدفعهم أزمة الطاقة في أوروبا نحو إزالة الكربون وليس الابتعاد عنها)).

وأضاف: ((أعتقد بأن البلدان النامية تحرز تقدماً نحو إزالة الكربون من أنظمة الطاقة.. وأعتقد بأننا نقترب من نقطة تحول، حيث يتسارع هذا المسار بشكل كبير))، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن التحديات الراهنة تتمثل في توفير الأموال للاقتصادات الناشئة.

التحديات

أما بالنسبة للتحديات المرتبة بإزالة الغابات ((هناك تركيز على البرازيل والأمازون، لكنني قلق بشأن مناطق الغابات الرئيسية الأخرى في البلدان النامية مثل وسط إفريقيا.. بالنظر إلى النمو السكاني المتوقع، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لأفريقيا.. هناك حاجة أيضاً إلى مزيد من التركيز في الزراعة.. لقد برزت أزمة الغذاء مع تغير المناخ كمشكلة راهنة وشيكة هذا العام)).

وفيما يتعلق بمدى التعويل على ((كوب 28)) في تأكيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات العملية، يقول دريسكول، في معرض حديثه مع ((البيان)): ((أعتقد بأننا بدأنا نرى هذا.. إن المحاسبة المستقلة عن موقف الدول فيما يتعلق بتعهداتها وما أنجزته وما هو في طور الإعداد أمر ضروري لمواصلة الضغط)).

ويشدد الأستاذ الجامعي المتخصص في النظم البيئية، على ما يشكله توفير التمويل للدول النامية لمواجهة تغير المناخ من أهمية، مردفاً: ((أعتقد بأن هذا ضروري للغاية، ولكن ثبت أنه يمثل تحدياً.. سيكون من المثير للاهتمام معرفة التقدم الذي يحدث هنا في هذا الملف)).

وفي هذا السياق، يتطرق الأكاديمي الأمريكي بالحديث إلى أثر الظروف الاقتصادية مع ارتفاع معدلات التضخم، على الخطط الاستراتيجية لمكافحة تغير المناخ، وكذلك على وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها في دعم الدول النامية، بقوله: ((لقد قيل الكثير عن أن إزالة الكربون يمكن أن تكون محركاً اقتصادياً رئيسياً.. يمكن أن تسهل استراتيجيات إدارة الكربون البنية التحتية الفعالة من حيث التكلفة.

. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الأطراف تؤمن حقاً بهذا أم لا؟ يجب أن نعرف في وقت لاحق من العام ما إذا كان الركود وشيكاً، هذا يمكن أن يحبط التقدم في هذا الملف)).

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