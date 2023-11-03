دارفور على صفيح ساخن وقلق أممي من التصعيد

تشهد مدينة ((الفاشر)) عاصمة إقليم شمال دارفور، معارك طاحنة بين الجيش، وقوات الدعم السريع، وسط قلق أممي من التداعيات الإنسانية.

فيما تسعى قوات الدعم السريع، بعد أيام قليلة من إعلانها السيطرة على مدينة ((نيالا))، حاضرة ولاية جنوب دارفور ((الاستراتيجية))، وإلحاقها بمدينة ((زالنجي))، عاصمة وسط دارفور، إلى السيطرة التامة على مدينة الفاشر، رغم التهديدات الأمريكية.

الجنينة والفاشر

وفي دارفور، قال مواطنون: ((إن مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور تشهد لليوم الثاني على التوالي اشتباكات بين الجيش وقوات ((الدعم السريع))، استخدمت فيها الأطراف مختلف أنواع الأسلحة، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين)).

وتركز قوات ((الدعم السريع)) عملياتها العسكرية حالياً من أجل السيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور باستخدام المسيرات، بعد أن وصلتها تعزيزات عسكرية ضخمة من مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، التي سيطرت عليها أخيراً.

وبثت ((الدعم السريع)) مقطع فيديو على موقعها بمنصة ((X))، تؤكد فيه دخولها معسكر ((جديد السيل)) بأطراف مدينة الفاشر، متوعدة بدخول معسكر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش هناك، ومتهمة طيران الجيش بقصف المواطنين بالمدينة.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في تغريدة على حسابه على منصة (X)، إنهم يتواصلون مع الأطراف لتفادي الحرب في الفاشر، نسبة للاكتظاظ الكبير في المدينة، بسبب النزوح الكبير من عدد من المدن في الإقليم، وأضاف: ((إنها الشريان الوحيد لتغذية كل دارفور)).

وضع إنساني صعب

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: إن وضع المدنيين في دارفور: ((يزداد سوءاً يوماً بعد يوم))، ويتحول إلى أعمال عنف متزايدة. وأوضح ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للصحافيين: ((بينما تعلق آمال كبيرة على محادثات جدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن تصعيد النزاع وتوسيع نطاقه)).

وأوضح مامادو ديان بالده المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المكلف بشؤون السودان أنه خلال ((6 أشهر اضطر 6 ملايين شخص للنزوح، بما معدله مليون شخص شهرياً، وهي معاناة رهيبة)). وترى الأمم المتحدة أن الوضع في إقليم دارفور غرب السودان يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، في وقت تُختطف نساء وفتيات ويُحتجزن.

قلق

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إليزابيث ثروسيل: نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن اختطاف نساء وفتيات واحتجازهن في ظروف غير إنسانية ومهينة في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور.

إعفاء

إلى ذلك، أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس، قراراً بإعفاء الهادي إدريس، من ‏عضوية مجلس السيادة الانتقالي. وذكر القرار أن ((البرهان أصدر مرسوماً سيادياً نص على إعفاء رئيس حركة تحرير السودان الهادي إدريس من عضوية مجلس السيادة الانتقالي، وعلى أطراف اتفاق جوبا ترشيح بديل عنه)) .

ويشارك الهادي إدريس في المجلس السيادي مع عضوين آخرين، هما مالك عقار، والطاهر حجر، وفقاً لاتفاق ((جوبا للسلام))، الذي تم توقيعه بين الحكومة السودانية، وحركات الكفاح المسلح، في أكتوبر 2020، وتم تعيينهم في الرابع من فبراير 2021 أعضاء في مجلس السيادة، إلى جانب القادة العسكريين الخمسة.

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