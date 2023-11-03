مسيّرات أمريكية فوق غزة بحثاً عن الرهائن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مسؤولان أمريكيان، أمس، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثاً عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة ((حماس)) خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) الأمريكية، أن رحلات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات الأمريكية دون طيار في قطاع غزة، التي تهدف إلى المساعدة في تحديد مكان الرهائن والبحث عن ((علامات الحياة)) ونقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي، تركز بشكل رئيس على جنوب قطاع غزة، في حين أن الجيش الإسرائيلي يعمل على الأرض في الشمال.
وأكد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها طائرات أمريكية دون طيار فوق غزة، مشددين على أن الطائرات دون طيار ليست مسلحة ولا تدعم الأنشطة الهجومية للجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيّرة منذ أكثر من أسبوع. ويقول مسؤولون في واشنطن إن 10 أمريكيين في عداد المفقودين، ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لـ((حماس)).
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