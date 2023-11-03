مسيّرات أمريكية فوق غزة بحثاً عن الرهائن

أعلن مسؤولان أمريكيان، أمس، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثاً عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة ((حماس)) خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) الأمريكية، أن رحلات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات الأمريكية دون طيار في قطاع غزة، التي تهدف إلى المساعدة في تحديد مكان الرهائن والبحث عن ((علامات الحياة)) ونقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي، تركز بشكل رئيس على جنوب قطاع غزة، في حين أن الجيش الإسرائيلي يعمل على الأرض في الشمال.

وأكد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها طائرات أمريكية دون طيار فوق غزة، مشددين على أن الطائرات دون طيار ليست مسلحة ولا تدعم الأنشطة الهجومية للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيّرة منذ أكثر من أسبوع. ويقول مسؤولون في واشنطن إن 10 أمريكيين في عداد المفقودين، ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لـ((حماس)).

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