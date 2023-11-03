«النواب الأمريكي » يقر مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ14.5 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية الجمهوريين، على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل التي تشن هجوماً على قطاع غزة، رغم تأكيد الديمقراطيين على أن مجلس الشيوخ لن يمرر ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون، الذي أقره المجلس بأغلبية 226 صوتاً، مقابل 196، مع انضمام 12 ديمقراطياً إلى معظم الجمهوريين في تصويت شبه حزبي، يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

ويمثل مشروع القانون رد فعل قوي من الولايات المتحدة على الحرب ضد ((حماس))، لكنه أيضاً نهج حزبي من قبل الرئيس الجديد للمجلس، مايك جونسون، ويشكل تحدياً مباشراً للديمقراطيين والرئيس بايدن، بحسب وكالة ((أسوشيتد برس)).

تخفيضات

وفي خروج عن القواعد المتعارف عليها، اشترطت حزمة جونسون تعويض المساعدات الطارئة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي بقطاعات أخرى.

وهذا المسار أكد القيادة المحافظة الجديدة للحزب الجمهوري في مجلس النواب، لكنه حول أيضاً ما يمكن اعتباره عادة تصويتاً بين الحزبين إلى تصويت يقسم الديمقراطيين والجمهوريين. وقال رئيس المجلس الجمهوري عن لوس أنجليس إن الحزمة الجمهورية ستوفر لإسرائيل المساعدة اللازمة للدفاع عن نفسها وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم ((حماس)).

معارضة ديمقراطية

في المقابل، قال الديمقراطيون إن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تأخير المساعدات لإسرائيل. وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حذّر زعيم الأغلبية تشاك شومر من أن مشروع القانون ((غير الجاد بشكل صادم)) ليس له أي فرصة في مجلس الشيوخ. وأوضح أن مشروع قانون مجلس النواب سيرفض، قائلاً:

((لن يقبل مجلس الشيوخ اقتراح الحزب الجمهوري الذي تشوبه عيوب كثيرة)). وأضاف شومر: ((وبدلاً من ذلك سنعمل على حزمة مساعدات الطوارئ الخاصة بنا من الحزبين)) والتي تشمل أموالاً لإسرائيل وأوكرانيا، فضلاً عن المساعدات الإنسانية لغزة والجهود المبذولة لمواجهة الصين.

ويعد أيضاً أول اختبار كبير لجونسون كرئيس لمجلس النواب، حيث تحاول الأغلبية الجمهورية العودة إلى العمل بعد شهر من الاضطرابات منذ الإطاحة بسلفه الجمهوري عن كاليفورنيا كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب.

وقال جونسون إنه سيتجه بعد ذلك إلى المساعدات لأوكرانيا إلى جانب تأمين الحدود الأمريكية، مفضلاً النظر في طلبات بايدن بشكل منفصل، حيث يعارض المشرعون من الحزب الجمهوري بشكل متزايد مساعدة كييف.

وأوضح أن حزمة المساعدات، التي وصفها بالتكميلية، ((تزود إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة)).

وأضاف عبر منصة ((إكس)) أن ((هذه المساعدات ضرورية ومهمة للغاية، إذ تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود)).

وتابع بقوله: ((مع تنامي معاداة السامية، في الداخل والخارج، من اللازم أن ترسل الولايات المتحدة رسالة إلى العالم بأن التهديدات الموجهة لإسرائيل والشعب اليهودي ستقابل بمعارضة قوية)).

وحض جونسون كلاً من مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على الموافقة على هذه المساعدات.

في المقابل، حذّر البيت الأبيض من أن نهج جونسون ((يفشل في تلبية الضرورة الملحة في هذه اللحظة)) وسيشكل سابقة خطيرة من خلال المطالبة بأموال طارئة تأتي من تخفيضات في مجالات أخرى.

في حين أن المبلغ المخصص لإسرائيل في مشروع قانون مجلس النواب مماثل لما طلبه بايدن، قال البيت الأبيض إن عدم إدراج مشروع القانون الجمهوري المساعدات الإنسانية لغزة يعد ((خطأ فادحاً)) مع تفاقم الأزمة.

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