بلينكن يدعو إلى «هدنة إنسانية».. ونتانياهو يرفض

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مسألة ((هدنة إنسانية)) في غزة، للمساعدة في تدفق المساعدات، والسماح للأجانب بمغادرة القطاع. فيما أبلغ نتانياهو، بلينكن، أن إسرائيل لن توافق على أي وقف لإطلاق النار، ما لم يتم الإفراج عن الأسرى لدى ((حماس)).
وأوضح بلينكن أن كل الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، وعبر ترتيبات على الأرض، تزيد من الأمن للمدنيين، وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فاعلية واستدامة. وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها إسرائيل لتعزيز تدفق المساعدات إلى قطاع غزة. ونقلت ((بلومبيرغ)) عن بلينكن قوله إن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل ((نصيحة لا يفعلها سوى أفضل الأصدقاء)) حول كيفية التقدم وفي الوقت ذاته حماية المدنيين.
وكان بلينكن تعهد في وقت سابق مجدداً بدعم واشنطن الحازم تجاه إسرائيل، ولكنه قال إنه ((من المهم للغاية)) حماية المدنيين في غزة. وأعرب عن اعتقاد الولايات المتحدة أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين إلى الأبد.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي للصحافيين، في زيارة له إلى تل أبيب، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها في المنطقة تصميم بلاده على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في الصراع. ورد نتانياهو على بلينكن بعدم موافقة بلاده على أي وقف لإطلاق النار في غزة، إلا بعد إطلاق سراح الأسرى لدى ((حماس)). وأضاف نتانياهو عقب اجتماعه مع بلينكن: ((أوضحت أننا سنستمر بكل القوة. ونرفض أي وقف لإطلاق النار لا يشمل تحرير رهائننا)).
من جهة أخرى، التقى بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ، وقال في تصريح صحافي : ((هذه الأيام صعبة، لكننا هنا مثلما كنا وما زلنا متضامنين مع إسرائيل)).
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه ((من المهم للغاية أنه عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين العالقين في مرمى نيران ((حماس)) وفق قوله ، أن يتم بذل كل ما يمكن لحمايتهم وتوصيل المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها، الذين ليسوا بأي حال من الأحوال مسؤولين عما حدث.
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