بلينكن يدعو إلى «هدنة إنسانية».. ونتانياهو يرفض

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مسألة ((هدنة إنسانية)) في غزة، للمساعدة في تدفق المساعدات، والسماح للأجانب بمغادرة القطاع. فيما أبلغ نتانياهو، بلينكن، أن إسرائيل لن توافق على أي وقف لإطلاق النار، ما لم يتم الإفراج عن الأسرى لدى ((حماس)).

وأوضح بلينكن أن كل الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، وعبر ترتيبات على الأرض، تزيد من الأمن للمدنيين، وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فاعلية واستدامة. وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها إسرائيل لتعزيز تدفق المساعدات إلى قطاع غزة. ونقلت ((بلومبيرغ)) عن بلينكن قوله إن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل ((نصيحة لا يفعلها سوى أفضل الأصدقاء)) حول كيفية التقدم وفي الوقت ذاته حماية المدنيين.

وكان بلينكن تعهد في وقت سابق مجدداً بدعم واشنطن الحازم تجاه إسرائيل، ولكنه قال إنه ((من المهم للغاية)) حماية المدنيين في غزة. وأعرب عن اعتقاد الولايات المتحدة أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين إلى الأبد.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي للصحافيين، في زيارة له إلى تل أبيب، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها في المنطقة تصميم بلاده على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في الصراع. ورد نتانياهو على بلينكن بعدم موافقة بلاده على أي وقف لإطلاق النار في غزة، إلا بعد إطلاق سراح الأسرى لدى ((حماس)). وأضاف نتانياهو عقب اجتماعه مع بلينكن: ((أوضحت أننا سنستمر بكل القوة. ونرفض أي وقف لإطلاق النار لا يشمل تحرير رهائننا)).

من جهة أخرى، التقى بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ، وقال في تصريح صحافي : ((هذه الأيام صعبة، لكننا هنا مثلما كنا وما زلنا متضامنين مع إسرائيل)).

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه ((من المهم للغاية أنه عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين العالقين في مرمى نيران ((حماس)) وفق قوله ، أن يتم بذل كل ما يمكن لحمايتهم وتوصيل المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها، الذين ليسوا بأي حال من الأحوال مسؤولين عما حدث.

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