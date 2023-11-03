الأمم المتحدة: 1.2 مليار دولار الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة

قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، أن تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون مدني فلسطيني في قطاع غزة، و500 ألف مثلهم في الضفة الغربية حتى نهاية العام ستصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.

وفي 12 أكتوبر الماضي، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئياً لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون فلسطيني.

وقال الناطق باسم المكتب، ينس لاركيه، إن ((الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين)). وتوقفت إمدادات المساعدات لغزة، منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع المكتظ بالسكان وتفيد منظمات الإغاثة بأنها لا تقترب حتى من تلبية احتياجات سكانه.

كما أن مقتل آلاف المدنيين بفعل القصف، الذي تشنه القوات الإسرائيلية، يعرقل قدرة موظفي الإغاثة على إيصال الإمدادات المطلوبة بشدة.

وقالت الناطق باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: ((تم تسجيل عدد كبير من الخسائر البشرية، فضلاً عما تم رصده من استخدام لأسلحة تفجيرية ذات آثار واسعة النطاق في بعض المناطق الأكثر كثافة سكانية في غزة)). وأضافت: ((يساورنا قلق كبير من عدم احترام الجانبين لمبادئ التمييز والتكافؤ)).

وأضاف المكتب أن مناشدته المعدلة للتمويل ستحدد احتياجات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى والنظافة، وغيرها من الأولويات العاجلة.

وأفاد لاركيه: ((نحض المانحين على توفير الموارد اللازمة للاستجابة على وجه السرعة)).

وأضاف: ((قدرتنا على تخفيف معاناة الفلسطينيين ستعتمد على التمويل الكافي، والوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين أينما كانوا والتدفق الكافي للإمدادات الإنسانية)).

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