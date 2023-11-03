إسرائيل تقصف «قافلة إسعاف» في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي 60 فلسطينياً على الأقل، أمس، حتفهم وأصيب العشرات؛ جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي قافلة سيارات إسعاف في غزة، تقل مرضى ومصابين، بعد انطلاقها باتجاه معبر ((رفح)) جنوبي القطاع لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
فيما قصفت دبابات وزوارق حربية إسرائيلية عدد من النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه على طريق الرشيد الساحلي غرب غزة، ما أدى إلى مقتل 15 منهم على الأقل. كما لقي أكثر من 20 فلسطينياً حتفهم، وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي القطاع.
ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، جرى القصف الإسرائيلي عند المدخل الرئيس لمجمع ((الشفاء)) الطبي، الأكبر في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المرضى، وعائلاتهم، وطواقم الإسعاف، والنازحين، الذين لجؤوا إلى المجمع، وساحاته، بعدما دمر القصف منازلهم، بحثاً عن مكان أكثر أمناً. فيما استهدفت دبابات وزوارق حربية إسرائيلية فلسطينيين نازحين من شمال قطاع غزة صوب الجنوب.
غارات
وقال مدير مجمع ((الشفاء)) الطبي، محمد أبوسلمية، لصحافيين، إن غارات إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف بينما كانت تنقل جرحى إلى معبر ((رفح)) لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية.
وذكر أبوسلمية أنه تم استهداف قافلة سيارات الإسعاف في ثلاثة مواقع، أحدها قرب بوابة المجمع الطبي في غزة، ما أسفر عن 60 قتيلاً وعشرات الجرحى. وأظهرت صور ومقاطع مرئية من المكان العشرات من جثامين القتلى، والجرحى ملقاة على الأرض،
كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف سيارة إسعاف تابعة له، خلال وجودها أمام مجمع ((الشفاء)) الطبي.
قبل الحادثة بساعات، حثت وزارة الصحة في غزة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على مرافقة قافلة سيارات إسعاف، لتأمين خروجها من مجمع ((الشفاء)) الطبي في غزة حتى وصولها لجنوب القطاع والسفر عبر معبر ((رفح)) الحدودي مع مصر.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: إن هناك ((مئات الحالات الخطيرة والحرجة)) فاقت قدرات مجمع ((الشفاء)) الطبي، ما اقتضى خروج القافلة باتجاه مستشفيات مصر، لكن إسرائيل تمنع وصولها إلى جنوب غزة، ((بقطع الطرق، واستهداف سيارات الإسعاف)).
وأكد القدرة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدخل ((الشفاء))، بعد بدء خروج قافلة سيارات الإسعاف، التي تقل مرضى وجرحى لجنوب قطاع غزة صوب معبر ((رفح)).
ويوجد في مجمع ((الشفاء)) الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية، والجرحى، وذويهم، بحسب المصدر ذاته. في السياق، أكدت مصادر طبية فلسطينية، مقتل 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. كما تحدث شهود عيان عن قصف آخر في محيط مستشفى ((القدس))، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.
دبابات
في الأثناء، نقلت (وفا) عن شهود عيان قولهم: إن دبابات وزوارق حربية إسرائيلية قصفت مجموعة من الفلسطينيين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه على طريق الرشيد الساحلي غرب غزة، ما أدى إلى مقتل 15 منهم على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وتداولت وسائل إعلامية مقاطع مرئية لجثامين القتلى، ملقاة على الطريق، فيما لم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليها، نظراً لاستهداف الدبابات والزوارق الإسرائيلية أي جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في كل من غزة والضفة الغربية، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة الهجوم الإسرائيلي، المتواصل، على القطاع والضفة، إلى 9299 قتيلاً، وأكثر من 25 ألف جريح.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN03112023000110011019ID1107369995