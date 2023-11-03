إسرائيل تقصف «قافلة إسعاف» في غزة

لقي 60 فلسطينياً على الأقل، أمس، حتفهم وأصيب العشرات؛ جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي قافلة سيارات إسعاف في غزة، تقل مرضى ومصابين، بعد انطلاقها باتجاه معبر ((رفح)) جنوبي القطاع لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

فيما قصفت دبابات وزوارق حربية إسرائيلية عدد من النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه على طريق الرشيد الساحلي غرب غزة، ما أدى إلى مقتل 15 منهم على الأقل. كما لقي أكثر من 20 فلسطينياً حتفهم، وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي القطاع.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، جرى القصف الإسرائيلي عند المدخل الرئيس لمجمع ((الشفاء)) الطبي، الأكبر في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المرضى، وعائلاتهم، وطواقم الإسعاف، والنازحين، الذين لجؤوا إلى المجمع، وساحاته، بعدما دمر القصف منازلهم، بحثاً عن مكان أكثر أمناً. فيما استهدفت دبابات وزوارق حربية إسرائيلية فلسطينيين نازحين من شمال قطاع غزة صوب الجنوب.

غارات

وقال مدير مجمع ((الشفاء)) الطبي، محمد أبوسلمية، لصحافيين، إن غارات إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف بينما كانت تنقل جرحى إلى معبر ((رفح)) لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية.

وذكر أبوسلمية أنه تم استهداف قافلة سيارات الإسعاف في ثلاثة مواقع، أحدها قرب بوابة المجمع الطبي في غزة، ما أسفر عن 60 قتيلاً وعشرات الجرحى. وأظهرت صور ومقاطع مرئية من المكان العشرات من جثامين القتلى، والجرحى ملقاة على الأرض،

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف سيارة إسعاف تابعة له، خلال وجودها أمام مجمع ((الشفاء)) الطبي.

قبل الحادثة بساعات، حثت وزارة الصحة في غزة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على مرافقة قافلة سيارات إسعاف، لتأمين خروجها من مجمع ((الشفاء)) الطبي في غزة حتى وصولها لجنوب القطاع والسفر عبر معبر ((رفح)) الحدودي مع مصر.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: إن هناك ((مئات الحالات الخطيرة والحرجة)) فاقت قدرات مجمع ((الشفاء)) الطبي، ما اقتضى خروج القافلة باتجاه مستشفيات مصر، لكن إسرائيل تمنع وصولها إلى جنوب غزة، ((بقطع الطرق، واستهداف سيارات الإسعاف)).

وأكد القدرة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدخل ((الشفاء))، بعد بدء خروج قافلة سيارات الإسعاف، التي تقل مرضى وجرحى لجنوب قطاع غزة صوب معبر ((رفح)).

ويوجد في مجمع ((الشفاء)) الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية، والجرحى، وذويهم، بحسب المصدر ذاته. في السياق، أكدت مصادر طبية فلسطينية، مقتل 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. كما تحدث شهود عيان عن قصف آخر في محيط مستشفى ((القدس))، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.

دبابات

في الأثناء، نقلت (وفا) عن شهود عيان قولهم: إن دبابات وزوارق حربية إسرائيلية قصفت مجموعة من الفلسطينيين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه على طريق الرشيد الساحلي غرب غزة، ما أدى إلى مقتل 15 منهم على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وتداولت وسائل إعلامية مقاطع مرئية لجثامين القتلى، ملقاة على الطريق، فيما لم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليها، نظراً لاستهداف الدبابات والزوارق الإسرائيلية أي جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في كل من غزة والضفة الغربية، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة الهجوم الإسرائيلي، المتواصل، على القطاع والضفة، إلى 9299 قتيلاً، وأكثر من 25 ألف جريح.

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