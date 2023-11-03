هجوم روسي على أوكرانيا بـ40 «مسيّرة»

أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها استُهدفت بهجوم ((ضخم))، شنته روسيا باستخدام 40 طائرة مسيّرة، تم إسقاط أكثر من نصفها، فيما قالت موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق ((تليغرام)): ((أرسلت موسكو نحو 40 مسيرة وتم إسقاط أكثر من نصفها))، مؤكداً أنها خلفت ((آثاراً)) على الأرض.

10 مناطق

وأضاف زيلينسكي: ((إن المسيرات الروسية استهدفت عشر مناطق أوكرانية، بينها خاركيف وزابوريجيا في الخطوط الأمامية والعاصمة كييف ولفيف في غرب البلاد)). وأكد الرئيس الأوكراني أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا. وأكد رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف أن مبنى تابعاً لصرح تعليمي ((تضرر بشكل جسيم)) بسبب الهجوم، وأن التيار الكهربائي قُطع عن أحد أحياء المدينة من أجل إجراء إصلاحات.

ولفت إلى أن مسيرات أخرى ضربت محطة وقود، ومبنى يقيم فيه نازحون، ومباني سكنية. وتحدثت إدارات مناطق أوكرانية أخرى عن تضرر منشآت ومبانٍ لديها. وقالت الناطقة باسم الجيش الأوكراني ناتاليا غومنيوك: إن الوضع ((صعب ومتوتر)) على الجبهة الجنوبية، مشيرة أيضاً إلى الهجوم الروسي ((القوي)) بالمسيرات الروسية.

هجوم أوكراني

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان: ((الساعة 07:10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود)). وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أنه: ((تم استهداف مركز للتحكم والقيادة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية)).

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان: ((تم إحباط أول من أمس أيضاً محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 6 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة الطائرات)).

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