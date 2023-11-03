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طحنون بن زايد: رمز اتحاد تأسس بعزيمة الآباء

11/3/2023 8:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، إن يوم العلم هو مناسبة وطنية تحتفي برمز الاتحاد الذي تأسس بعزيمة وإصرار الآباء المؤسسين، وما قدموه من تضحيات كبيرة في سبيل أن يبقى وطننا قوياً شامخاً تحت راية واحدة.

وأضاف سموه، أنّ هذه المناسبة الغالية على قلوبنا تحمل في طياتها تاريخ الوطن وإرثه وحاضره، وتبعث في النفوس معاني الفخر والاعتزاز، إذ آمن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسون، بقدرات شعبنا وطموحاته ووثقوا بالغايات الوطنية التي تخدم أبناء هذا الوطن وراهنوا على قدراته للوصول إلى المكانة المرموقة التي يستحقها..

واليوم نجني ثمار هذه الغايات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وقال سموه، إن يوم العلم يجسد قيم التلاحم والتعاضد خلف قيادة دولة الإمارات لتبقى راية الاتحاد خفاقة وشامخة بين الأمم ومصدر عز وفخر. وأكد سموه، أن علم الإمارات رمز شموخنا وهويتنا الوطنية.. تتوحد لأجله الرؤية والأهداف والطاقات والإمكانات ليرفرف في سماء الوطن عزة وشموخاً، في ظل عملنا جميعاً قيادة وشعباً للحفاظ على المكتسبات الوطنية، ومواصلة العمل على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وبناء المستقبل المزدهر.

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