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وزارة الصحة في غزة : 20 قتيلاً في قصف مدرسة في شمال غزة

11/3/2023 8:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل 20 شخصا وجُرح العشرات في هجوم "استهدف" مدرسة في شمال غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع فجر السبت.

وجاء في بيان لوزارة الصحة "20 شهيدا وعشرات الجرحى" تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة على أثر "استهداف مباشر" لمدرسة تم تحويلها إلى مخيم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة. وأشارت الوزارة إلى أن المدرسة استهدفت بشكل مباشر بقذائف دبابات.



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وزارة الصحة في غزة : 20 قتيلا في قصف مدرسة في شمال غزة



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