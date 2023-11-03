مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يكشف آخر المستجدات بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة



قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهودا مكثفة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في غزة ولكن لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى أو إطار زمني لتحقيقه.

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن هناك "اتصالاً غير مباشر" يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج الرهائن من غزة لكن الأمر صعب للغاية.

وأوضح أن

أي مسعى لإخراج نحو 200 رهينة يتطلب وقفاً كبيراً في العمليات القتالية.

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