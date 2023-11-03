قناة بنما تقلص عبور السفن مع تفاقم الجفاف

من المقرر خفض عدد السفن المسموح لها بالعبور من قناة بنما يومياً خلال الأشهر المقبلة، وسط تداعيات متزايدة للتغير المناخي على التجارة العالمية.

ويمر أكثر من 3 % من التجارة العالمية عبر الممر المائي الذي يبلغ عمره قرابة 110 أعوام، ويعتمد على المياه العذبة في تشغيل بوابات التحكم، لكن القناة تجابه واحدة من أسوأ موجات الجفاف على الإطلاق.

وللمرة الأولى، خفض مسؤولو القناة في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى هذا العام عدد السفن المسموح لها بالمرور عبر القناة يوماً، ليتراجع العدد إلى 31 سفينة يومياً من حوالي 36 في المتوسط.

وأعلن مسؤولو القناة أنهم سيواصلون وضع المزيد من القيود على العبور لتصل إلى 25 عملية يومياً خلال الأسبوع الجاري، ثم تخفيضها تدريجياً قبل أن تصل إلى 18 فقط اعتباراً من فبراير المقبل.

وأوضحت سلطات القناة أن أكتوبر كان الشهر الأكثر جفافاً منذ 1950، الأمر الذي فاقمته جزئياً ظاهرة ((إل نينيو))، التي ترفع درجة حرارة المحيط الهادئ وتؤثر على الحرارة وحجم سقوط المطر حول العالم. ويوفر الخزان، الذي يمد القناة، مياه الشرب لنصف سكان بنما تقريباً.

وقالت القناة في بيان لها: ((تواجه القناة والبلاد تحدياً، يتمثل في موسم الجفاف المقبل، وحداً أدنى من مخزون المياه))، وتابعت: ((تناشد قناة بنما عملاءها للقيام بالحجوزات اللازمة للعبور كما هو مخطط له)).

ورغم أن القناة عانت من موجات جفاف سابقة، لكن من غير المعتاد إلى حد كبير أن تفرض قيوداً على المرور خلال الموسم المطير، الذي يمتد بين شهري مايو وديسمبر.

وأعرب محللون بالفعل عن قلقهم في أغسطس المنصرم بشأن الاضطراب المحتمل الذي قد تشهده عملية شحن الحاويات، والناجم عن تقليص معدل مرور السفن، خصوصاً مع دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ في الفترة المزدحمة التي تسبق فترة التسوق لعيد الميلاد. القناة والطريق الأكثر أهمية للقناة يمتد بين بلدان في آسيا، مثل الصين، والساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويشهد مرور مجموعة واسعة من البضائع تتراوح بين المنتجات النفطية وقطع غيار المركبات والحبوب.

وسيكون بعض المشغلين، مثل أصحاب سفن الحاويات، هم الأكثر ترجيحاً للحجز المقدم لعبور القناة. أما الذين لن يقوموا بالحجز، فسيتعين عليهم الانتظار طيلة 2.7 يوم للعبور، وفق بيانات سلطات القناة.

وذكرت شركة الشحن واللوجستيات ((فليكسبورت)) هذا الأسبوع: ((سيأتي هذا باحتمالية أن تشهد خدمات شحن الحاويات تأخيرات كانت تتفاداها في السابق)).

وقالت الشركة إنها تتوقع تأخيرات بما يتراوح بين يومين وثلاثة أيام، ما يعني أن قناة بنما ستظل أسرع من قناة السويس لأغلب الشحنات الآسيوية. وأضافت الشركة: ((يتعين على سفن البضائع الثقيلة والحساسة للزمن أن تنظر عن طرق عبر الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كندا، أو استغلال السكك الحديدية أو خدمات النقل بالشاحنات)).

ويأتي انخفاض عدد السفن المسموح لها بالعبور في وقت مليء بالتحديات على وجه الخصوص لبنما، إذ تعتمد على إيرادات القناة التي تفوق 4.6 مليارات دولار سنوياً.

واندلعت تظاهرات ضخمة في العاصمة، بنما سيتي، خلال الأسابيع الأخيرة، ضد منجم كبير للنحاس يشكل نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وإثر هذه التظاهرات، أعلنت بنما أنها ستجري استفتاء بشأن إلغاء عقد ((فيرست كوانتوم مينيرالز)) لتشغيل المنجم. ويعمل كونغرس بنما في الوقت الراهن على تسريع التشريعات اللازمة لإجراء الاستفتاء.