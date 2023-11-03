اليابان تتغير.. لكن ببطء

مضى البنك المركزي الياباني قدماً في تفكيك خطة التحكم في منحنى العائدات، ليشبه الأمر تناول طفل لبيت من خبز الزنجبيل، إذ يبدأ في التقاط الحلوى المزخرفة للبيت واحدة تلو الأخرى، قبل إجهازه على الهيكل نفسه.

سار الأمر على هذا النحو، عندما خفض بنك اليابان المركزي بقيادة، كازو أويدا، الحد المفروض على عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، فخففه من حد صارم عند 1% ليصبح عند حدي ((مرجعي)) أكثر مرونة.

وفي مؤتمره الصحافي الذي أعقب الاجتماع، ومع تسجيل الين أدنى مستوياته منذ عدة عقود، قال أويدا: ((إن السبب وراء جعلنا الحد على عائد السندات أكثر مرونة هو رغبتنا في استباق المخاطر المستقبلية لتقلبات السوق، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف... لكننا لم نرَ دليلاً كافياً بعد يُشعرنا بالثقة في أن اتجاه التضخم سيستقر على المدى الطويل عند 2%)).

وتُعدّ ازدواجية أويدا مفهومة. فمن ناحية، وكما أشار كريس غايلز في ((فايننشال تايمز))، فإن التضخم الأساسي في مدينة طوكيو وسائر البلاد بدا قوياً، في حين لا يتخطى النمو الاسمي للأجور، من ناحية أخرى، مستوى 2% على نحو مستقر، وهو المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان، لافتاً إلى أن معدل ثلاثة أشهر بلغ 1.4%. وربما لا يزال التضخم في اليابان يعكس إلى حد كبير زيادات خارجية في التكلفة، وليس طلباً محلياً.

قد يواصل بنك اليابان انتظاره، وفي هذه الأثناء، سيُجري تعديلات عملياتية لشراء الوقت. وعلى حد قول ستيفان أنغريك، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ((موديز أنالتكس))، على صفحات ((ألفافيل)) أخيراً، فإنه حتى انتهاء القيود على العائدات لن يسفر عن تغيرات جوهرية بعائدات السندات لأجل 10 سنوات، ويعود ذلك لسببين، الأول أن التيسير الكمي المنتظم سيحل مكانه، والثاني هو أن معدل الفائدة التوازني الأساسي لليابان منخفض.

وفي الوقت ذاته، سيكون حرياً بالمستثمرين إيلاء انتباه كبير لإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان، الأمر الذي سيكون له تأثير أكبر على العوائد طويلة الأجل على الأسهم، مقارنة بالسياسة النقدية للبلاد. وفي هذا الصدد، إليكم ملخص جيد للتقدم المُحرز حتى الآن. فقد أفاد مدير محفظة أسهم في اليابان لـ((فايننشال تايمز))، بأن المساهمين يعتقدون بأن الأمور ((ستظل على ما يرام، حتى وإن كانت هذه المرة مختلفة. لكن إن تبين أنها عاصفة كاذبة أخرى، فسيكون هذا مخيباً للآمال بشدة)).

ومع الأسف، يعود هذا الاقتباس إلى 2015، عندما أسفرت سياسة شينزو آبي عن جلبة هائلة بشأن الأسهم اليابانية. ولذا، فمن المنطقي أن تكون المكاسب الأخيرة في اليابان، وضجة إصلاح الشركات التي صاحبتها، قد جذبت قدراً أكبر من الحماس المعتدل من قِبَل المستثمرين العالميين.

وفي عام 2013، بلغ صافي التدفقات الأجنبية إلى الأسهم اليابانية 153 مليار دولار، بحسب تقديرات نيك شميتز، مدير محفظة اليابان لدى ((فيرداد كابيتال)). وعلى النقيض من ذلك، فإنه في 2023، والمفترض أنها سنة ناجحة للأسهم اليابانية، فالتدفقات الأجنبية إلى الأسهم تقل عن 40 مليار دولار.

ويُرجح أن البداية الضعيفة نسبياً تعكس ما حدث بعد تلاشي اقتصاديات آبي، إذ هربت كل هذه التدفقات الأجنبية البالغة 152 مليار دولار من البلاد بين عامي 2016 و2020. وبالنسبة للمستثمرين العالميين الذين رأوا هذا السيناريو من قبل، فهم يعتقدون بأن الأمر سينتهي بالطريقة ذاتها.

لكن السلطات اليابانية، هذه المرة، وحتى الآن تمارس ضغوطاً غير مرئية. وقد ناقشت صفحة ((أنهيدجد))، في فاينانشال تايمز مراراً وتكراراً، حملة بورصة طوكيو التي انطوت على استخدام الوعيد بالشطب من البورصة وتكتيكيات التشهير، لإجبار الشركات على إجراء الإصلاحات.

وفي أكتوبر، شكونا من أن أقل من ثلث الشركات المُدرجة اتجهت للالتزام بالتوجيهات الإصلاحية لبورصة طوكيو. ولنقل هذا بطريقة أخرى: استجابت قرابة 1,000 شركة في الثقافة المؤسسية الأكثر تكلساً في العالم الغني للضغوطات، وهي ضغوطات تنبع من كل الاتجاهات.

ونشرت وزارة الاقتصاد اليابانية في أغسطس توجيهات جديدة لعمليات الدمج والاستحواذ تثبط اللجوء إلى تكتيك ((حبة السم))، وتناشد الشركات أخذ عروض الاستحواذ المتراكمة على محمل الجد.

أشار أتول غويال، محلل الأسهم لدى ((جيفريز))، إلى أن طموحات بورصة طوكيو لا تستهدف فقط الشركات الأسوأ من حيث الإدارة التي يقل فيها معدل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية عن 1، إذ إن الحملة أوسع نطاقاً وهي مصممة لزياد العوائد على الأسهم لكل الشركات اليابانية. وعلى حد قول هيرومي ياماجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصات اليابان، في تصريحات لـ((نيكي آسيا)) في وقت مبكر من العام الجاري فإنه ((بدلاً من تبني النهج الصارم المتمثل في القول إن الشركات التي يقل فيها معدل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية عن 1 قد فشلت، من المعقول حث كل شركة على إجراء تحسينات))، مضيفاً: نحن لا نتطلع إلى استجابة مؤقتة تركز فقط على إجراءات مثل إعادة شراء الأسهم وزيادة توزيعات الأرباح.

وشبّه ياماجي المعضلة التي تواجه اليابان بالضعف الذي اعترى سوق الأسهم الأمريكية في سبعينات القرن الماضي، في ما سُمي بـ((موت الأسهم)). وتابع ياماجي: ((بدأت عمليات الاندماج والاستحواذ تنتعش هناك، بفضل اقتصاديات ريغان)) وسياسات التصدي للتضخم التي اتبعها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتها، بول فولكر، معتبراً أنها ((أعادت إحياء سوق الأسهم)).

لكن الأكثر أهمية هو أن الأمور تتغير على أرض الواقع. فقد ارتفعت حصة الشركات اليابانية التي لديها مديران مستقلان أو أكثر من 22% في 2014 إلى 99% في 2023.

كما ازدادت نسبة المجموعات التي تكشف البيانات المهمة للمستثمرين باللغة الإنجليزية إلى 97% مقارنة بـ80% في 2020، أما حيازات الشركات المتبادلة للأسهم، التي تُعد إرث نموذج التنمية الياباني، فقد سجلت مستويات منخفضة قياسية.

يعكس كل ذلك التأثير الكبير الذي خلّفه إصلاح آبي الأكثر ديمومة، المتمثل في قانون حوكمة الشركات الصادر عام 2015، كما يعكس تحوّلاً عميقاً ذا تأثير بطيء فيمن يملك الأسهم اليابانية. وخلال العقود الثلاثة الماضية، انخفضت الحيازة المتبادلة للأسهم، وتَعزّز وضع المساهمين التقليديين. ووفق أحد المقاييس، فقد ازدادت حصة ملكيتهم بنسبة 20 نقطة مئوية.