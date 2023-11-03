الصفقات الضخمة في قطاع النفط فرصة لحصد رسوم طائلة

عززت صفقتان ضخمتان يتوقع لهما أن تعيدا تشكيل خريطة صناعة الطاقة الأمريكية، الآمال بتدفقات من الرسوم الاستشارية في سوق عمليات الاندماج والاستحواذ الخامدة، وأشعلتا بالفعل معركة بين البنكين الرائدين في القطاع؛ ((مورجان ستانلي)) و((جولدمان ساكس)).

لقد جعل استحواذ شركة شيفرون على شركة هيس مقابل 53 مليار دولار، واستحواذ إكسون موبيل على شركة بايونير المتخصصة في النفط الصخري مقابل 60 مليار دولار، من النفط والغاز نقطة مضيئة نادرة أمام مبرمي الصفقات في ((وول ستريت))، حيث ارتفع نشاط الاندماج والاستحواذ في القطاع بنسبة 52 % حتى الآن هذا العام، مع أكثر من 260 مليار دولار من الصفقات، مقارنة بانخفاض 21 % في جميع الصناعات، وذلك وفقاً لبيانات شركة رفينيتيف.

وكان ((جولدمان)) و((مورجان ستانلي)) أكبر المستفيدين من ((وول ستريت))، حسبما تظهر بيانات ريفينيتيف، حيث يعمل كل منهما على صفقات في مجال الطاقة تبلغ قيمتها نحو 165 مليار دولار، بما في ذلك المعاملات التي أجرياها معاً.

ويعتقد المحللون أن عمليات الاستحواذ التي قامت بها شركتا إكسون وشيفرون ستؤدي إلى اندماج على مستوى الصناعة مع تنافس كبار منتجي النفط على تضخيم الطاقات بغرض إنتاج البراميل بأرخص التكاليف.

وقال بيت بودين، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للطاقة في جيفريز، إن هذه الصفقات الضخمة تميل إلى أن تأتي في مجموعات، والخلاصة هي أن الشركات الكبرى أصبحت أكبر، وسيتعين على الجميع التفكير في استراتيجية للحفاظ على أوضاعهم بالسوق، وأضاف أنه يتوقع المزيد من الصفقات في المستقبل.

وهذا من شأنه أن يسلط الضوء على فرق النفط والغاز في ((جولدمان)) و((مورجان ستانلي))، وكلاهما اتجه لبناء خبراته في مجال الطاقة على مدى العقد الماضي.

في ((مورجان ستانلي))، قام البنك الاستثماري بتعيين جريج واينبرجر، المستشار الذي عمل طويلاً مع شركة شيفرون والذي غادر بنك كريديه سويس في عام 2019 إلى جانب العديد من أفضل المصرفيين الكبار الآخرين، وانضم إلى فريق يضم آرون هوفر، الذي أتى من جرينهيل قبل نحو عقد من الزمن، وبول كواك، الذي انضم عام 2014 قادماً من سيتي بنك.

أما بنك جولدمان، فلديه برايان هوفريكت، الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ في الأمريكتين، وهو مستشار متمرس لمجموعات الطاقة بما في ذلك أوكسيدنتال بتروليوم، وكونوكو فيليبس، وشل، ويعمل جنباً إلى جنب مع سهيل سيختيان، أحد المخضرمين في جولدمان الذي يقود فريق الموارد الطبيعية الذي يضم سكوت هانكي وميركو جومبل ودان كوريتش ومايكل كليم.

وقد أدى التدفق المستمر للصفقات الصغيرة إلى تعزيز قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة منذ الانهيار الناجم عن الوباء في عام 2020، لكن أحدث صفقات ((إكسون)) و((شيفرون))، وهي رابع وتاسع أكبر صفقات القطاع على الإطلاق، كانت بمستوى نادراً ما نشهده منذ عمليات الاندماج الكبرى في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي قادت إلى إنشاء الشركات الكبرى الحديثة.

ويحفز على المضي قدماً في هذا الاتجاه هذا الاتجاه المخزون المتضائل بمواقع الحفر الرئيسية مع دخول ثورة الصخر الزيتي التي حولت الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للنفط والغاز في العالم سنواتها الأخيرة.

وتراجعت الشركات عن النمو العضوي تحت ضغط من المستثمرين، الذين أصروا على التركيز على استرجاع الأموال بدلاً من إنفاقها على حفر آبار جديدة، وقد ترك ذلك عمليات الاستحواذ كأحد الخيارات القليلة أمام الشركات للتوسع.

وفي الوقت نفسه، أتاح ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب في أوكرانيا العام الماضي الفرصة لشركات الطاقة لسداد الديون ووفر لها الكثير من الأموال لعقد الصفقات.

كما أن التقييمات شبه القياسية تجعل من السهل إجراء صفقات على كامل الأسهم، كما هو الحال في الصفقتين اللتين أبرمتهما شركتا إكسون وشيفرون، مما يسمح للمسؤولين التنفيذيين بالحد من الجانب السلبي في حالة وصول انعكاس أسعار الطاقة إلى التقييمات.

وقد أوضح أحد أطراف الصفقات من المشاركين في المعاملات الأخيرة أنه في حالة استخدام ((إكسون)) و((شيفرون)) السيولة النقدية في إتمام هذه الصفقات، ثم انخفض سعر أسهم شركات النفط بشكل كبير، فستبدوان وكأنهما مشتريان سيئان، ولكن إذا تم استخدام الأسهم بدلاً من النقد، فلا يهم حقاً، حيث سيتأثر الجميع بالتساوي.

ويقول المستشارون إن التدخل التنظيمي غير مرجح في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن للانتخابات الرئاسية في العام المقبل، ومع ارتفاع أسعار الخام بالفعل، ومع مخاطر التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى مزيد من الزيادات، فإنهم يعتقدون أن البيت الأبيض لن يرغب في ترك نفسه عرضة للاتهامات بأنه غذي ارتفاع الأسعار من خلال التدخل في الصفقات.

ويعتقد المحللون وأطراف الصفقات أن اللاعبين الكبار في حوض بيرميان المترامي الأطراف في تكساس ونيو مكسيكو، المحرك لصناعة النفط الأمريكية، يمكن أن يكونوا من بين أصحاب الصفقات التالية.

وقد تم طرح شركات كونوكو وأوكسيدنتال بتروليوم وديفون إنيرجي وماراثون أويل كمشترين محتملين، كما تم طرح الشركات الأصغر حجماً المتخصصة في بيرميان، والمدرجة في البورصة، مثل بيرميان ريسورسز وماتادور إنرجي كأهداف محتملة.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المجموعات الثلاث الكبرى المملوكة للقطاع الخاص: إنديفور إنيرجي ريسورسز، وميوبورن أويل، وكراون روك، والتي تتمتع كل منها بتواجد كبير في الحوض، ولا تزال البنوك الأخرى في صراع لتقديم الاستشارة بشأن مثل هذه الاندماجات، مثل سيتي بنك، الذي يقدم الاستشارة لشركة إكسون، وكان قد عمل بالفعل على صفقات طاقة بقيمة 102 مليار دولار هذا العام، في حين أن لدى بنك جيه بي مورجان 89 مليار دولار من المعاملات في القطاع ضمن سابقة أعماله في عام 2023.

وقد استفاد ((سيتي)) من علاقاته مع إكسون، حيث قدم المصرفيان مايكل جاميسون وكلاوديو سوير الاستشارة بشأن صفقة بايونير وفي استحواذ إكسون على شركة النفط دينبري بقيمة 5 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام. ومن بين البنوك الاستثمارية المتخصصة، يبرز بلير إيفرون من سنترفيو بارتنرز كمستشار آخر لشركة إكسون، في حين أن ويل هيلتز من إيفركور، وهو مدير إداري كبير ومستشار محنك في مجال النفط والغاز، كان ضالعاً في صفقات أخرى.

وبينما يتدافع أصحاب الصفقات، يقول خبراء الصناعة إن هناك محادثات تجري حول عدد لا يحصى من الاندماجات المحتملة.

وقال آندرو ديتمار، المحلل في شركة إنفيروس الاستشارية، أنه قد أصبح من الممكن فجأة أن يكون أي كيان - عام أو خاص - معروضاً للبيع، والمشترون في الصناعة يتدافعون لضمان امتلاك أفضل الأصول المتبقية، وستضع هذه الصفقات الأساس لأعمالهم المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية خلال العقد المقبل.