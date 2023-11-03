زد يُلحق بالزمالك الخسارة الثانية على التوالي بالدوري المصري



تلقى فريق الزمالك خسارته الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وخسر أمام زد 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة السادسة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز سيراميكا على بيراميدز 2/ صفر وفوز الاتحاد السكندري على سموحة 1 / صفر.

وانتهى الشوط الأول بين الزمالك وزد بالتعادل 1/1، حيث تقدم الزمالك بهدف سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة، وتعادل زد بهدف سجله مصطفى عبد الرؤوف في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، تمكن زد من تسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق ديلسون كاموني في الدقيقة 81.

وتوقف رصيد الزمالك عند ثماني نقاط في المركز السادس، حيث تلقى خسارته الثانية هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا.

وكانت أول خسارة للزمالك في الدوري هذا الموسم عندما خسر أمام إنبي 1 / 2 في الجولة الخامسة من الدوري.

في المقابل، قفز زد، الذي يشارك للمرة الأولى في الدوري الممتاز، إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وبهذا الفوز حافظ زد على سجله خاليا من الهزائم، حيث كان هذا الفوز هو الثالث له في الدوري مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

وفي المباراة الثانية، خسر فريق بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا 2 / صفر.

وسجل هدفي سيراميكا أحمد قندوسي ومحمد شكري في الدقيقتين 21 والثانية من القت بدل الضائع للمباراة.

ورغم هذه الخسارة إلا أن بيراميدز استمر في صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، انتزع الاتحاد السكندري فوزا صعبا على مضيفه سموحة 1 / صفر.

ويدين الاتحاد السكندري بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوب مابولولو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سموحة عند ثماني نقاط في المركز السابع.

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