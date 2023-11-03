ويفا يفرض غرامة على برشلونة لانتهاكه قواعد الرقابة المالية

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الجمعة، غرامة قدرها 500 ألف يورو على نادي برشلونة الإسباني، بسبب انتهاكه قواعد الرقابة المالية.

وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية ضمن ويفا في بيان، إن النادي الكاتالوني أعلن بشكل غير صحيح عن أرباحه "من بيع الأصول غير الملموسة (باستثناء انتقالات اللاعبين)" خلال السنة المالية 2022.

وبعدما حكم عليه الاتحاد الأوروبي بغرامة مالية في يوليو الماضي، استأنف نادي برشلونة ذلك القرار.

وبدأ بطل إسبانيا أخيراً الخروج من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، إذ قام ببيع جزء كبير من دخله المستقبلي من حقوق البث التلفزيوني وأجزاء أخرى من النادي (على غرار "بارشا ستوديوز" ذراعه الإعلامية) للقدرة على الاستمرار في شراء وتسجيل اللاعبين على المدى القصير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز