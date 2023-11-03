4 أنماط بيولوجية للشيخوخة

حدد الباحثون في جامعة ستانفورد أربعة أنماط بيولوجية للشيخوخة، أو أنماط عمرية، تفسر سبب تغير أجزاء معينة من أجسام بعض الأشخاص مع مرور الوقت بشكل مختلف عن الآخرين، وتشمل الأنواع الأربعة: عملية التمثيل الغذائي، والجهاز المناعي، والكبد، والكلى.

ويشير النمط العمري المناعي إلى الشخص الذي يشيخ جهازه المناعي بسرعة أكبر من بقية الجسم. وعلى سبيل المثال، قد يكون عمر الشخص الزمني 40 عاماً، ولكن عمر الجهاز المناعي 45 عاماً، ما يعرضه لخطر أكبر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

أما النمط العمري الكبدي فيدل على شيخوخة الكبد، التي ترتبط بتدهور وظائف الكبد، بما في ذلك انخفاض تدفق الدم إلى الكبد، وفي حين أن الناس قد يقعون في أحد مسارات النمط العمري هذه فإن هذا لا يعني أنهم لا يرون أيضاً الشيخوخة في أجزاء أخرى من الجسم.

وتشير النتائج التي نشرت في مجلة ((طب الطبيعة)) إلى أنه عندما يكتسب الناس فهماً أفضل للعمليات البيولوجية، التي من المحتمل أن تتحلل أولاً، ستكون لديهم فرصة أكبر بكثير لتحسين صحتهم عن طريق فقدان الوزن، والحد من التدخين، وضبط ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الجلوكوز.

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