مواهب إماراتية بين الفائزين بـ«الفجيرة الدولية لفن الخط العربي»

تضمّنت قائمة الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، عدداً من المواهب الإماراتية.

وشملت فروع المسابقة، التي شهدت مشاركة أكثر من 460 خطاطاً، يمثلون 35 دولة في العالم: فرع الخط التقليدي، الذي تضمن خطوط الثلث الجلي، وجلي الديواني، والنسخ، وخط النستعليق، إضافة إلى المشاركة في فرع الزخرفة والتذهيب وفرع الحروفيات، كما تم تخصيص جائزة خطاط الإمارات، والتي استقطبت الخطاطين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: ((إن مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، لهذا العام قد استقطبت أعداداً كبيرة من الخطاطين والموهوبين في فن الخط العربي)).

شكر

ورفع الحفيتي أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لتوجيهاته الكريمة ودعمه المستمر لجميع الأنشطة الفنية، التي تقيمها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الخطاطة زهرا دوستي شنبركي بجائزة المركز الأول في فرع الزخرفة والتذهيب، بينما حصل الخطاط فيلدان سيرت على المركز الثاني، في حين كان المركز الثالث من نصيب الخطاط أمير طهما سبرزاده اقجائي، وفي فرع خط الديواني الجلي حصل على المركز الأول الخطاط أحمد بشير، والثاني الخطاطة هدى بورناوادي، وفي المركز الثالث الخطاط أحمد رأفت.

أما نتائج جائزة الحروفيات فحصل على المركز الأول الخطاط أكسم طلاع، والمركز الثاني سيده ساناز البرزي دره ريا، وجاء الخطاط جعفر علي سروى همبا بالمركز الثالث، وفي نتائج خط النسخ حل في المركز الأول الخطاط سيروان علي، والمركز الثاني منير طهراوي، وفي المركز الثالث الخطاط خاقان أرسلان.

أما عن جائزة خط النستعليق فحل في المركز الأول الخطاط حبيب بور، والمركز الثاني سجاد حق جوري، والثالث الخطاط صفر كالشي حور، بينما جائزة خطاط الإمارات، والتي شارك فيها أبناء الدولة من خلال المشاركة بمسابقة خطي الديواني والديواني الجلي، فأسفرت النتائج عن فوز الخطاطة الإماراتية فاطمة الظنحاني بالمركز الأولى في مسابقة خط الديواني الجلي، وحلت في المركز الثاني فاطمة سالمين، وفي المركز الثالث ندى المازمي، وفي جائزة الخط الديواني حلت بالمركز الأول الخطاطة عائشة الرمسي، والمركز الثاني فاطمة سالمين، والمركز الثالث فاطمة الحوسني.

وكانت لجنة التحكيم قد حجبت الجائزة الأولى والثانية عن مسابقة خط الثلث الجلي.