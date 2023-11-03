برنامج حافل في مكتبة محمد بن راشد خلال الشهر الجاري

تنظم مكتبة محمد بن راشد سلسلة من الفعاليات المجانية المميزة خلال شهر نوفمبر، تجمع بين التثقيف والترفيه والتوعية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز الثقافة والفنون والوعي في المجتمع.

وضمن برنامج تحدي دبي للياقة، تنظم المكتبة جلسة ((يوغا)) صباحية في الساحة الخارجية للمكتبة، تهدف إلى التشجيع على ممارسة الرياضة وتعزيز اللياقة البدنية لدى الجميع، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الطبيعة والتخلص من التوتر والإجهاد اليومي.

وخلال شهر نوفمبر، تستضيف المكتبة جلسة حوارية مع الكاتب البحريني وليد هاشم، لمناقشة روايته ((ليلى دوقة قلالي))، التي تعد من الأعمال المتفردة في الأدب العربي، لكونها رواية جريمة تُروى في قالب كوميدي، وستحاوره الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف لتسليط الضوء على هذا النوع من الروايات النادرة عربياً والشهيرة عالمياً.

وعي قانوني

وفي إطار تعزيز الوعي القانوني، تنظم المكتبة محاضرة ثقافة قانونية بالتنسيق مع أكاديمية حبيب الملا، بهدف تشجيع الأفراد على فهم حقوقهم وواجباتهم، وتوفير فرصة ممتازة للتعلم والتفاعل مع خبراء في مجال القانون.

إلى جانب تنظيمها محاضرة بعنوان ((التحول إلى المكتبات الخضراء.. الأساليب والأدوات))، بالتعاون مع الدكتور عماد أبو عيد، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المكتبات على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة، وتقديم أفكار وأدوات مبتكرة لتحقيق التحول نحو المكتبات الخضراء ودعم الاستدامة.

ويتضمن برنامج المكتبة خلال شهر نوفمبر سهرة قرائية في البهو الرئيسي، بمشاركة عدد من الكتّاب والكاتبات الشباب، أصحاب الإصدار الأول والمشاركين في معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتمنح الفرصة للجمهور والكتاب لتعزيز التواصل بينهم والاستمتاع بأجواء ثقافية راقية.

وتستضيف المكتبة حفلاً موسيقياً رائعاً لفرقة أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، تقدم فيها الفرقة عروضاً موسيقية متنوعة بمشاركة عدد من العازفين الموهوبين من اليافعين والصغار، في فعالية تعكس استراتيجية المكتبة في تعزيز الثقافة الموسيقية لدى أفراد المجتمع.

واحتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستقام سلسلة من الفعاليات وورش العمل في المكتبة، لتعزيز الهوية الوطنية والتعريف بتاريخ وحضارة الدولة.

إطلاق كتاب

وبالتزامن مع فعاليات الأسبوع الوطني لمكافحة التنمر، سيتم إطلاق كتاب للأطفال كجزء من برنامج حماية الطفولة، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي عند أولياء الأمور بظاهرة التنمر وكيفية دعم الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر. وخلال نوفمبر، ستعلن مكتبة محمد بن راشد عن إطلاق موقع ((تحدي الكتابة))، والذي يقدم مسابقة الكتابة الإبداعية للطلبة، ويتنافسون فيها بكتاباتهم في مختلف الأنواع الأدبية كالقصة القصيرة والشعر والمقال، بهدف تشجيعهم على الإبداع وتعزيز مهاراتهم الكتابية.

يذكر أن مكتبة محمد بن راشد تسعى من خلال هذه الفعاليات الدورية المجانية إلى تعزيز دورها في المجتمع وتشجيع الأفراد على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، وتوفير فرص تعليمية وتفاعلية للجميع.