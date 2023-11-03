معرض «أبواب» يحتفي بالاستدامة الطبيعية في الإبداع

تقدم دبي، بوصفها عاصمة الثقافة الإبداعية والفنون المعاصرة، في مواسمها الإبداعية المختلفة، العديد من الرؤى الجديدة التي تركز على المفاهيم الحديثة، التي تلقى اهتماماً خاصاً في مجتمعات اليوم، وفي مقدمتها مفاهيم الاستدامة.

ومن هنا، يركز معرض ((أبواب)) الذي يقام في سياق ((أسبوع دبي للتصميم 2023))، الذي ينطلق في السابع من نوفمبر الجاري ويستمر حتى الثاني عشر منه، على تصميم عمل مفاهيمي تركيبي بعنوان ((شجرة النخلة)) يسلّط الضوء على شجرة النخيل الأصلية، وكيف يمكن استخدامها لخدمة احتياجات المجتمع والناس، من حيث توفير الغذاء والموئل والمنتجات والوقود.

هذا العمل الذي يحمل توقيع المهندس المعماري عبدالله الملّا، يهدف تعزيز المواهب الإبداعية المحلية والإقليمية وتحفيز التبادل الثقافي. كما أنه يجسد هدف المعرض الذي يسعى للاحتفاء بالاستدامة الطبيعية في صنوف الإبداع.

وحول أهمية معرض ((أبواب)) في نسخته لهذا العام، الذي يتخذ من الاستدامة مصدراً لتكوين عمله المفاهيمي على ضوء التركيز على الصناعات الإبداعية المحلية، يقول الفنان والمهندس عبدالله الملا لـ((البيان)): ((الفنون والصناعات الإبداعية ليست محركات للنمو الاقتصادي فحسب، وإنما تسهم في تشكيل المجتمعات والهويات.

ومن خلال التركيز على هذا المفهوم، أنشأت دبي منصة متكاملة تغذي الابتكار الإبداعي والتعاون والفرص. ومن خلال أسبوع دبي للتصميم، نتطلع إلى حضور قوى التواصل من المبدعين والفنانين تحت مظلة دبي، عاصمة الثقافة الإبداعية والفنون المعاصرة.

نماذج أولية

ويشير الملا، مؤسس استوديو التصميم ((MULA))، إلى أنه تم إنجاز المشروع الخاص بمعرض ((أبواب)) تحت اسم ((شجرة النخلة)) وفقاً للعديد من المنهجيات التي تطور استخداماتها لتكوين سلسلة من الاستكشافات التصميمية النظرية والمرئية ضمن موضوع محدد، مستخدماً الأشكال والهندسة كأساس تنظيمي لوضع المبادئ التوجيهية، إلى جانب دراسة للمفاهيم والنماذج الأولية والتكنولوجيا الرقمية، عبر استخدام آلية وضع النماذج الأولية للتعلم والتكرار، بهدف إضافة قيمة إبداعية تسمح للممارسة بالتطور المستمر.

ويقول الملا، الذي سبق أن شارك في معارض دولية كبرى مثل ((معرض لندن للتصميم)) ومعرض ((ميلان للتصميم))، كجزء من معرض ((الإمارات لقصص التصميم)) إن مشروع ((شجرة النخلة)) مثال بارز على الموارد المستدامة في العمارة، حيث سيتم تصنيع العمل بأكمله من مكونات شجرة النخيل، التي هي عنوان آخر من أعرق عناوين ثقافة الاستدامة في الإمارات، في سياق يتم تجسيده عبر منتجات البيئات المحيطة وتكويناتها الفرعية، التي باتت تكون ذاكرة تراثية ومعرفية، تمكن الفنانين المحليين من الاستفادة من مخلفات البيئة والفضلات الصناعية وغيرها من المواد الخام في إبداع أعمال فنية معاصرة.

طابع ديناميكي

ويضيف الملا، الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة وودبري في سان دييغو الأمريكية: ((يمكن للاستدامة والجمال أن يتعايشا بشكل متناغم في قطاع التصميم دون المساس بحدود الإبداع.

ومن جانبي، لم أستغن عن الجانب التقني والهندسي والاسترشاد برؤية بصرية متوازنة لجهة حساب التناظر الجمالي وبما يتناسب مع الفلسفة المفاهيمية، وذلك شجعني على إبراز جمال العمل الفني من خلال اتخاذ خيارات مستدامة. ولا ننسى أن ازدياد عدد المصممين وعشاق التصميم في دبي والإمارات يؤكد الطابع الديناميكي والعالمي للمنطقة، حيث تتلاقى مجموعة متنوعة من الثقافات من جميع أنحاء العالم)).