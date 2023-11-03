قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه: ((لقد أكدت السنوات الماضية أهمية الاتحاد وضرورته لتوفير الحياة الأفضل للمواطنين، وتأمين الاستقرار في البلاد، وتحقيق آمال شعبنا في التقدم والعزة والرخاء))؛ كتاب ((بقوة الاتحاد)) يحكي قصة دولة من خلال سيرة بانيها.

بعد تقديم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي المقدمة تفصيلية موضحة المنهجية ومقاصد الكتاب؛ ليبدأ بالباب الأول ((التراث))، موضحاً في فصله الأول البيئة التي صقلت شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومدى تفاعله معها من بيئة صحراوية وقبيلة وشعب وتقاليد وقيم، ثم يليه في الفصل الثاني المطامع التي يسعى إليها الآخر في المنطقة و((دور بني ياس)) في حماية المنطقة؛ ليختم الباب بالفصل الثالث ((ممثل الحاكم في العين)) الذي يوضح اللحظة الفارقة في تاريخ المنطقة.

يأتي الباب الثاني ((التحول)) موضحاً ((دور الشيخ زايد في حقبة التغيير)) ما أهّله لأن يتولى حكم إمارة أبوظبي، وبعد أن يختم الباب بالفصل السادس ((بناء أبوظبي جديدة)) يأتي الباب الثالث ((الاتحاد)) موثقاً الجهود الحثيثة له في قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وما أدت إليه من تطور سياسي واجتماعي إلى بناء القوات المسلحة الموحدة إلى التطور التعليمي بالمقابل توطيد العلاقات مع الجيران ما نتج عنه قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إضافة إلى توطيد ((التعاون الدولي)) ببناء علاقات مع الأصدقاء مبيناً أثر الاتحاد في جميع ذلك وأكثر في فصله العاشر ((بقوة الاتحاد))؛ ليختم الكتاب بالباب الرابع ((الإرث الطيب))، موضحاً دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التنموي قبل الاتحاد وبعده والجوائز التي تسمت باسمه دعماً لاستمرارية التنمية والتنافس أكثر فيها؛ ليختم بـ((أهداف الشيخ زايد)) في خاتمة الكتاب.

كتاب مهم في موضوعه وجديد في طرحه؛ يقدم سيرة مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها بمنهج علمي موضوعي.