«الشارقة للكتاب» يحتفي بإنتاجات أدبية من كوريا الجنوبية

يواصل معرض الشارقة للكتاب فعالياته التي تتجدد يومياً تحت عنوان ((نتحدث كتباً))، وسط حضور وتوافد جماهيري كبير، ما يعزز مكانته الرائدة في عالم معارض الكتب، مبرزاً في الأثناء قدرته على التجديد والتنويع المستمر في اهتماماته.

واحتفت باكورة فعاليات الدورة الـ42 من المعرض بالثقافة الكورية الجنوبية في سياق اختيار كوريا الجنوبية ضيف شرف على المعرض هذا العام.

وفي السياق، شهدت فعاليات المعرض جلسة بعنوان ((تصوّر الأحداث التاريخية))، تحدث فيها المؤرخ الكوري البروفيسور كيم هو، الذي أكد أن البيانات هي العامل الرئيسي للحفاظ على استمرار الدراسات التاريخية وتخيّل الماضي، مشيراً إلى أنه من الصعب تصوّر شكل الماضي دون وجود بيانات كافية.

وقال كيم هو: ((عندما كنت أستكمل دراساتي العليا أخبرني مستشاري بتجنب التخيل قدر الإمكان، لأنه سيتسبب في وقوعي بأخطاء إذا اعتمدت عليه فقط))، لافتاً إلى ضرورة فتح الباب للربط بين البيانات ـ ممثلة في النصوص ـ والسياق الثقافي.

وأضاف المؤرخ الكوري: ((دائماً أتنقل بين النصوص والسياق الثقافي، ومن خلال هذا التنقل أعزز قدرات التخيل اعتماداً على حقائق تاريخية، لذلك فسر نجاح المؤرخ يتجسد بقدرته على التنقل بين الخيال والسياق الثقافي والنصوص بشكل سليم؛ فالنصوص والسياق ليسا متصلين ببعضهما البعض، لكنهما دائماً يتفاعلان سوياً لتقديم حقيقة جديدة))، مشيراً إلى أن النصوص والسياق الثقافي لهما المكانة الخاصة نفسها، وبالتالي فمن الضروري الاعتماد عليهما جنباً إلى جنب.

الكتب المصورة

وفي السياق ذاته، جاءت جلسة ((الكتب المصورة وإنشاء تجربة بصرية جذابة))، التي أكد الكاتب الكوري بارك هيونمين، خلالها، أن النجاح في عالم الكتب المصورة يعتمد بشكل أساسي على الفكرة من الرسومات، وليس الرسومات بحد ذاتها، إذ لا يشترط أن تكون الرسوم الموجودة في الكتاب المصور زاهية أو جاذبة بشكل استثنائي، ولكن يجب أن تدعم وتعزز الفكرة الرئيسية من الكتاب.

وأشار بارك إلى أن قصصه لا تحتوي أي كلمة، فهو يستطيع من خلال الصور البسيطة المجردة، ذات الفكرة القوية أن يجعل الطفل يتصفح الكتاب بكل عناية، ويقف عند كل صفحة دقائق أو ساعات، وهو يتأمل ويفكر ويدقق، حتى أنه لا يتعلم الأحداث فقط، ولكنه يتعلم مع مجريات الأحداث حقائق فيزيائية وعلمية من خلال تحليل مكان الطفل الذي يبحث عنه من خلال القصة، وطبيعة المكان الذي يقف أو يجلس فيه، واختلاف زاوية النور في المكان بحيث يتعرف الطفل على مكان الشخص وحجمه ومكان وجود النور عندما يبدو الشخص أو الخيال بحجم أو شكل معين، كما في قصته الأخرى ((البحث عن النور)).

ومن جهة أخرى، رشح المعرض نوافذ رحبةً وآفاقاً لا حدود لها أمام القراء للتعرف على الأدب الكوري المعاصر المترجم للعربية، عوالم ساحرة من الأدب الكوري المعاصر يُنصح باقتنائها، والتي يجدها جمهور المعرض في جناح كوريا الذي يشغل مساحة 184 متراً مربعاً من الجمال والثقافة والتفاصيل الغنية بالألوان المبهجة الآسيوية المميزة، التي تأخذ الزوار في رحلةٍ عجائبية ممتعة للتعرف على تفاصيل الثقافة الكورية الجنوبية.

ومن هذه العناوين: ((لوز)) وهي واحدة من أبرز الروايات الكورية، وأكثرها شهرةً ومبيعاً، وهي من تأليف الكاتبة سون وون بيونج. و((الكلبة التي تجرأت على الحلم)) للكاتبة صن مي هوانج، وهي رواية مكتوبة بحرفية شديدة، تذكرنا بأنسنتها للحيوانات كتاب ((كليلة ودمنة)).

وكذلك رواية ((المتآمرون)) لكيم أون سو، و((برج)) وهي واحدةً من أبرز وأكثر روايات الخيال العلمي شهرةً، للكاتب باي ميونج هون، ولمحبي القراءة بالإنجليزية يتيح المعرض أكثر من رواية مميزة من الأدب الكوري المعاصر، ومن أبرزها رواية ((حياتي الرائعة)) للكاتبة كيم أي ران.